疫情防控风险点在哪儿？对春节返乡有何影响？——权威部门就春节疫情防控回应关切

近期，河北、黑龙江等多地接连出现局部聚集性疫情，农村地区疫情防控成为重中之重，疫情防控“警报”已拉响。

疫情防控风险点在哪儿？对春节返乡有何影响？随着春节临近，人员流动增多，疫情传播风险进一步加大。为此，国务院联防联控机制先后印发《关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，保障公众过个健康平安的“安全”年。

警惕农村成为疫情防控短板

国家卫生健康委员会主任马晓伟表示，疫情已经波及农村地区，河北石家庄、黑龙江绥化、四川成都等地疫情均发生在农村地区或城乡接合部。

——医疗条件相对薄弱。与城市相比，农村医疗条件相对薄弱。农村基层医疗机构不能第一时间识别发热病人，是河北疫情聚集性暴发的关键点，也是农村疫情防控的难题。

——个人防控意识淡薄。“自行服药”和“诊所”是近期疫情的“高频”词汇。对不少村民而言，出现发热等不适症状后，多是选择自行服药，或就近去乡村卫生室等机构找乡村医生诊治。

“早期病例若无症状或者症状轻微，自我购药或到私人诊所，未能及时发现，疫情可能会很快扩散。”中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，疫情防控最大的挑战是如何第一时间发现病例。

——农村人际往来频繁。通过流调发现，近期黑龙江省绥化市望奎县确诊病例和无症状感染者多是惠七村村民，均有聚集行为，具有高度的关联性和聚集性。此前河北疫情也出现类似流调结果。

为此，方案明确要减少人员聚集，各地春节期间按照非必要不举办的原则，严控庙会、文艺演出、展销促销等活动，减少农村集市规模和频次，控制人流量。提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”。

切实落实好春节返乡“新规”

方案明确：返乡人员具体指从外地返回农村地区的人员，需持有7天内有效核酸检测阴性证明返乡，并进行14天居家健康监测。国家卫健委提示，返回城市人员需遵守目的地疫情防控要求。

相关措施落实时间为从1月28日春运开始至3月8日春运结束。

“目前，核酸检测仍然是能够尽早发现新冠病毒感染者的有效手段。”吴尊友表示，核酸检测灵敏度比较高，是应对疫情防控的标配。

国家卫健委明确区分居家隔离与居家健康监测。居家健康监测，是要做好体温、症状监测，非必要不外出。如果出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等身体不适症状，及时到医院就诊。而居家隔离，是指要求在社区医务人员指导下，单独居住，不能外出。

返乡人员返乡后需进行14天居家健康监测，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

其中，针对返乡后第7天和第14天的核酸检测，1月28日前的返乡人员是否需要完成以目的地要求为准。

此外，农村划分为若干网格，村委会人员、乡村医生和民警等各方力量，以网格为单位，分片包干，对返乡人员做好摸排登记、健康监测、宣传教育等工作，进行网格化管理。

专家提示，回家路上，公众还是要全程佩戴口罩，做好个人疫情防控，降低疫情扩散风险。

做好农村疫情防控“总动员”

——核酸检测要先行。通知明确要提高核酸检测能力要求与质量，规定通过统筹资源，常住人口500万以下的城市要具备2天内完成全员检测的能力，常住人口500万以上的城市要具备在3-5天完成全员检测的能力。要提高检测效率和质量。

“每个县域范围内都要有核酸检测机构。”国家卫健委疾控局监察专员王斌说，检测机构收到样本后12小时内要反馈检测结果，和时间赛跑。

——充分发挥“哨点”作用。方案明确，农村药店建立退烧药、抗感染等药物销售实名登记台账。乡镇卫生院、农村药店、村诊所等基层医疗卫生机构是农村疫情防控中的“哨点”，一旦发现可疑患者要及时留观，并在2小时内上报。

基层医疗卫生机构也要强化院感防控，确保医务人员熟练掌握防控知识与技能，并做好器具与诊疗环境的消毒，避免成为交叉感染“重灾区”。

——兜牢农村防控“网底”。县级疫情防控指挥体系要保持应急状态，实行24小时值班，严格执行“日报告”和“零报告”制度。

“要实行三级分片包干。”王斌说，要充分发挥县乡村三级医疗预防保健网的作用，县对乡镇分片包干，乡镇对村分片包干，村对户分片包干，层层落实。

（新华社记者彭韵佳、沐铁城）