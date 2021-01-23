酒精消毒并非浓度越高越好

在各类消毒剂中，酒精的能力不容小觑。不过，很多人都有一个关于酒精的认知误区，那就是“酒精浓度越高，消毒效果越好”。其实，消毒用酒精的浓度应该在70%~75%之间，酒精浓度过高，反而不利于酒精向病原体内部渗透，达不到消毒作用。

用酒精消毒，最突出的优势就在于它对多种病原体有效。根据疾病控制与预防中心的数据，酒精对大多数革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌有效，还包括耐多药病原体、艾滋病毒、流感病毒、牛痘、乙肝和丙肝病毒等。实验显示，酒精在预防季节性流感、H1N1和其他基于病毒和细菌的疾病非常有效。

酒精浓度过高会影响其渗透性。蛋白质变性是酒精抗击微生物的主要起效方式。酒精会让病原体蛋白质的空间结构发生改变，发生不可逆的变性、凝固，导致结构蛋白和功能蛋白都丧失活性，从而令病原微生物遭受严重破坏。同时，酒精还能破坏细菌的细胞壁。酒精有较强的渗透作用，而且在浓度为60%~80%时，这种渗透作用最好，可以进入病原体体内，破坏病原体的完整性，导致病原体裂解。但是，当浓度达到90%时，酒精的消毒效力反倒会降低。这是因为，太高浓度的酒精会使病原微生物外表面的蛋白质较快凝固，在病原微生物表面形成一层保护壳，阻碍酒精进一步进入微生物内部，无法有效发挥酒精的消毒能力。此外，酒精还能干扰微生物的酶系统。酶是各类生物正常生理活动和代谢必不可少的催化剂。研究表明，乙醇可以通过对病原体酶系统的直接影响，干扰病原体代谢。

酒精的不同浓度决定了它发挥作用的场合。医院常用的酒精包括75%和95%两个浓度，平常消毒用酒精即75%浓度，常用于皮肤和医疗器械的消毒。值得注意的是，酒精具有一定的刺激性，不可用于黏膜和大创面的消毒。95%酒精常用作燃料，见于各种酒精灯、酒精炉，也可用于病理组织切片的固定和脱水步骤。此外，40%~50%的酒精可用于预防褥疮。长期卧床的患者由于局部组织长期受压，局部组织持续缺血、缺氧、营养不良，容易发生褥疮，褥疮一旦形成，很难愈合。翻身擦洗时利用酒精可以促进局部血液循环，有利于预防褥疮发生。酒精还有蒸发散热、促进血管扩张的作用，因此20%~50%的酒精常用于物理退热。

需要强调一点，白酒不能替代医用酒精。绝大多数白酒的酒精浓度大致在20%~65%，而用于消毒用的医用酒精推荐浓度是70%~75%。白酒达不到医用酒精杀灭微生物的效果，但是在没有酒精的情况，白酒可以用作消毒的应急处理。

（北京大学药学院 吴一波）