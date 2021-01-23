热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

肠胃不好，少吃薏米

2021年01月23日09:10 来源：人民网-生命时报

薏米又叫薏苡仁、苡仁、药玉米、菩提珠等，是一种粗粮，在餐桌上出现的频率很高。

数据显示，薏米的蛋白质含量高达12.8%，并且氨基酸种类、数量与人体的需要水平比较接近。薏米的其他营养素含量也比较突出，比如膳食纤维高出大米约2倍，维生素（包括B族维生素、维生素E）大概是大米的2~3倍，矿物质（包括钙、钾、镁等）约是大米的1.5~2倍。此外，薏米还含有多种生物活性物质，比如黄酮类化合物、三萜类化合物等，它们具有很强的抗氧化作用，有助清除体内自由基。

传统中医认为，薏米有一定的药用价值，属于“药食同源”的一种谷物，现代研究也发现其中的一些成分，例如薏苡仁酯和薏苡仁油可能具有一定的药用活性。但需要提醒的是，薏米性寒，粗纤维较多，不是特别好消化，因此虚寒体质以及肠胃功能差的人群不要长期大量食用。

（东南大学附属中大医院中医内科主治医师 侯 茜□主任医师 王长松）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

冬季开窗通风次数减少 居家清洁消毒做到“七要”  冬季天气寒冷，人们开窗通风次数减少，场所相对密闭，增加了流感等呼吸道传染病传播风险。那么，冬季如何做好居家清洁消毒？ 【详细】

手机不离手，成了“低头族”？这3个动作拯救“手机脖”  每天吃饭、工作、通勤，很多朋友总离不开手机，不知不觉中就成了“低头族”，这可怎么办？如何拯救“手机脖”？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn