薏米又叫薏苡仁、苡仁、药玉米、菩提珠等，是一种粗粮，在餐桌上出现的频率很高。

数据显示，薏米的蛋白质含量高达12.8%，并且氨基酸种类、数量与人体的需要水平比较接近。薏米的其他营养素含量也比较突出，比如膳食纤维高出大米约2倍，维生素（包括B族维生素、维生素E）大概是大米的2~3倍，矿物质（包括钙、钾、镁等）约是大米的1.5~2倍。此外，薏米还含有多种生物活性物质，比如黄酮类化合物、三萜类化合物等，它们具有很强的抗氧化作用，有助清除体内自由基。

传统中医认为，薏米有一定的药用价值，属于“药食同源”的一种谷物，现代研究也发现其中的一些成分，例如薏苡仁酯和薏苡仁油可能具有一定的药用活性。但需要提醒的是，薏米性寒，粗纤维较多，不是特别好消化，因此虚寒体质以及肠胃功能差的人群不要长期大量食用。

（东南大学附属中大医院中医内科主治医师 侯 茜□主任医师 王长松）