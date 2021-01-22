核酸检测两小时前避免进食

国务院联防联控机制1月20日下午召开新闻发布会，提出返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡。不少人还没有做过核酸检测，对此也有疑问：“做核酸检测前后需要注意些什么呢？核酸检测会疼吗？”记者对我市部分医院日前发出的核酸检测温馨提示进行了整理。

核酸检测前2小时尽量避免进食，以免引起呕吐；采样前30分钟不应吸烟、喝酒、咀嚼口香糖等；检测者需要正确佩戴口罩，检测前取下口罩；检测后立即戴好，可准备一个备用口罩，污染后方便随时更换；由于个体差异、耐受性、既往病史不同，存在出血、感染、心脑血管意外等少见并发症和不良后果，采样前告知采集人员有鼻腔手术史、鼻中隔弯曲、血液病、咽喉疾病，或服用抗凝药等相关危险因素。

在采集咽拭子时，检测者头后仰，张口发出“啊”音，有助于暴露咽喉，但过程中会出现刺激性干咳、恶心、呕吐等症状，检测者可配合采集人员尽量放松、深呼吸。采集后立即离开采集点，避免在采集点周围吐痰、呕吐，离开时尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行。核酸检测前后都需要注意手部卫生，可使用免洗手消毒液或免洗酒精擦拭双手。

核酸检测不会对人体造成任何伤害，仅仅是在采集时会有些许异物感，是没有疼痛感的。（记者 马相）