“小药药微光公益计划”携手华润三九支援保障社区防疫

1月21日，小药药微光公益计划与华润三九联合发起了“防疫不松懈，安心过好年”主题公益活动，在武汉和北京两地联动举行，向武汉市内5家社区养老服务中心和北京东风社区医养结合驿站捐赠一次性医用口罩，旨在保障基层群众的防疫需求，提升人们日常防护意识。

据活动负责人介绍，本次公益活动不仅向社区居民发放了口罩，还向卫生服务中心的各科室、药房等医疗工作者送上了关怀。

小药药微光公益计划负责人表示，“本次公益活动主要有两层意义，一是现在疫情常态化防控，很多人会选择就地过年，社区群众对防疫物资的需求是比较大的，尤其是口罩，我们联合华润三九，希望为基层群众提供一些物资保障；二是希望通过活动能够不断提升社区居民的防护意识，现在全国疫情防控形势依然严峻，如果人们能提升自主防护意识，对全国抗击疫情的工作会有很好的作用。”