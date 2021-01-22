这些场合都要保持距离

专家提醒，市民近期应减少不必要的外出。如必须外出，在人多的社交场合，应多注意这些细节：

就医

预约就诊，提前准备好就诊需要的材料和想要咨询的问题，减少在医院逗留的时间。

候诊时应与其他患者保持1米以上距离，就医时坚持“一医一患一诊室”。如果身边有人咳嗽、打喷嚏，最好避开。

候车

在客运站、火车站、机场等封闭空间内候车时，除了注意保持距离，还要坚持戴好口罩、减少接触公共设施，及时洗手。

购物

进入商场、超市、写字楼等室内建筑时，需配合工作人员进行扫码测温登记。此时要特别注意保持距离。

吃饭

在外就餐时，尽量不要扎堆落座，尽可能减少面对面入座的方式。吃饭时应避免交谈，防止飞沫传播。

开会

开短会，倡导召开视频会议或电话会议。开会入座也要保持1米以上距离，会议期间要保持室内空气流通。如果参会人员较多、通风不良，建议参会人员全程戴口罩。

乘电梯

电梯空间相对狭小，多人乘坐电梯时，应注意分散站立，尽可能保持间距。