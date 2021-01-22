为什么安全距离设定为1米以上？

日前，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布提醒：“非必要不外出，非必要不聚集；注意个人防护，科学佩戴口罩、勤洗手、保持1米以上安全社交距离。”为什么安全社交距离设定为1米以上？此外还有哪些注意事项？武汉市第一医院公共卫生处副主任彭燕琼解答：这主要是出于预防呼吸道传染病的考虑。

隔开1米，降低传染风险

彭燕琼介绍，流感、结核病、新冠肺炎等诸多呼吸道传染病，都会经过空气进行传播。如果有感染者咳嗽、打喷嚏或是排出分泌物，就可能会喷出含有病毒的飞沫；易感者吸入含病毒的飞沫后，容易引发感染。因此，人与人之间保持的距离越近、传染的风险就越大。

目前研究表明，在重力的作用下，大多数飞沫约在0.8~1米距离内降落到地面。另有文献认为，在非密闭场景中，距离超过1.8米，传染的风险变得较小。

因此，各类宣传科普和公共提示牌上建议，为预防新冠肺炎，市民要坚持戴口罩、减少聚集、在公共场合保持安全距离。

安全距离是多远？1米以上、1.5米以上、1.8米以上这三个版本，都有一定道理。

除了戴口罩，还要勤洗手

飞沫喷出后，有些在重力作用下落到地面，有些则可能落到其他物体的表面。如果飞沫中含有病毒，就可能经过手部接触的渠道，传播给易感者。

因此，彭燕琼提醒市民，除了坚持戴口罩、保持安全距离，平时还要注意勤洗手，洗手时使用流水和肥皂，将手指、手掌、手腕等处清洗到位。

市民外出时，可随身携带免洗手消，在饭前便后或是接触过公共物品后，及时为手部消毒。

在没有对手部进行消毒前，不要触摸眼睛、鼻子、嘴唇。（记者王春岚 通讯员喻锎）