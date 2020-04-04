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张文宏：1.5米就是安全距离吗？还是佩戴口罩最安全

2020年04月04日20:45 来源：人民网-人民健康网

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

里昂学联主席、工科博士生黄晋提出，法国这边提出，在户外保持1-1.5米的安全距离是不用戴口罩的。针对这种说法，张文宏表示，研究发现，人与人互相说话时，唾沫喷出的飞沫可以到达6米。但为什么会有1.5米是安全距离这一说法呢？因为在大多数情况下，人们交流都能够很好地控制自己的情绪，好好说话，1.5米的间隔距离是安全的。因此，正常接触时，人与人之间如果间隔1.5米左右是没有问题的，但是如果吵架、冲着对方大声喊叫等，这个安全距离也就不再安全了，并且风险还是极大的。因此，在疫情期间，佩戴口罩是一个较为安全的预防措施。

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(责编：李轶群、许晓华)


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