黑龙江省疾控中心为您科普新冠肺炎疫苗小常识

人民网哈尔滨1月22日电 （杨雪楠）新冠肺炎是新发传染病，人群普遍易感，那新冠肺炎疫苗是否有接种的必要？接种时需要注意什么？1月22日，黑龙江省疾病预防控制中心发布新冠肺炎疫苗科普知识，为有接种意愿的市民答疑解惑。

接种新冠肺炎疫苗有必要吗？

现阶段我国乃至全球新冠肺炎疫情形势依旧十分严峻，接种新冠肺炎疫苗是非常必要的措施。

据介绍，我国主要按照“两步走”的方案，实施全国范围内新冠肺炎疫苗接种。第一步，主要针对部分重点人群开展接种，包括从事进口冷链运输、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员，以及前往中高风险国家或地区的人员。第二步，随着疫苗附条件获批上市或正式获批上市以及产量不断增加，将有更多产品投入使用，确保符合接种条件群众的接种需求。

接种疫苗需要注意什么？

接种时应主动提供个人的身体健康状况。接种期间全程佩戴口罩，按照标识有序排队，保持一米以上社交距离。接种疫苗之后须在接种点留观区观察30分钟，无不适症状才可以离开。接种后应多休息，多饮水，注射部位保持干净卫生，不清洗、不挤压按摩接种部位，以防局部感染。如果出现持续发烧等现象，应及时就医并向接种单位报告。

以下情况不可以接种新冠肺炎疫苗：

1.对疫苗中任何成分过敏者，既往发生过疫苗严重过敏反应者，如急性过敏反应、荨麻疹、皮肤湿疹、呼吸困难、血管神经性水肿或腹痛者。

2.发热者、患急性疾病、严重慢性疾病、处于慢性疾病的急性发病期者。

3.妊娠期妇女和哺乳期妇女，接种3个月内有生育计划者。

4.有惊厥、癫痫、脑病或精神疾病史或家族史者；患未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者，有格林巴利综合征病史者。

5.已被诊断为患有先天性或获得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、白血病或其他自身免疫疾病。

6.已知或怀疑患有严重呼吸系统疾病、严重心血管疾病、恶性肿瘤者。严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压（收缩压≥140mmHg，舒张压≥90mmHg）、糖尿病并发症。

7.使用抗肿瘤药物等免疫调节剂者。

8.有新冠肺炎感染史者。

9.临床医师或接种工作人员认为不适合接种者。

新冠肺炎疫苗有哪些不良反应？

新冠肺炎疫苗和其他任何疫苗一样，接种后可能会出现一些常见的不良反应。如接种部位酸胀、红肿、疼痛、瘙痒等；极少数人因个体差异可能会出现发热、乏力、恶心、头痛、肌肉酸痛等，一般2-3天后大多可自行恢复，无需做特殊处理，不需要太过于担心。

新冠肺炎疫苗成分的特异性属性有可能诱发过敏性反应，这属于疫苗本身特性之一，不代表疫苗本身的质量和安全性存在问题。目前我国累计已完成100多万剂次的临床试验和紧急接种工作，并没有发现严重的不良反应，也没有出现严重感染的病例报告。