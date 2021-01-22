1月21日，百济神州与诺华公司战略合作庆典在京举行，双方将就百济神州自主研发的抗PD-1抗体药物在海外多个国家开展开发与商业化合作。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强与诺华集团全球首席执行官万思瀚分别从美国、瑞士连线庆典现场。百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨、诺华集团（中国）总裁贝德年，诺华肿瘤（中国）总经理吉必成、中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任王洁等共同见证了这一时刻。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强（屏左）与诺华集团全球首席执行官万思瀚（屏右）远程连线参与庆典活动

欧雷强表示：“为全球癌症患者提供有效、可及且可负担的好药是百济神州的愿景与使命。此次诺华公司与百济神州携手，既体现了他们对这样一款具备差异化潜质的PD-1单抗的认可，也传递出双方期待将更多创新治疗方案尽早带给全球患者的共同使命与承诺。”

万思瀚说：“诺华不断创想医药未来，并与具备高水平创新能力的公司积极合作，共同推动生物制药的创新。随着中国政府打造创新环境的努力和取得的进展，我们期待中国将有更多具备世界级创新能力的生物科技公司崛起。“

王洁介绍在视频中指出：“我们期待着百济神州与诺华公司的强强联手，将这款具有临床获益的抗癌新药早日推向全球。”

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨认为：“诺华公司是肿瘤领域的领军者，拥有独特且丰富的抗肿瘤产品组合与研发管线。我们非常自豪地见证百济神州与诺华公司合作的达成，为全球患者带去更具创新意义的治疗方案。”

贝德年介绍：“诺华致力于为中国患者提供创新药物，提升诊疗标准，同时积极贡献于整个社会的可持续发展，这是我们对中国的长期承诺。我们将继续与中国医药健康领域的企业和学协会积极合作，共同推动创新，以改善和延长人们的生命。与百济神州的合作正是诺华不断探索新方式，服务患者，并推动行业发展的又一力证。“