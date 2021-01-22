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重庆市召开妇幼保健机构疫情防控工作视频会

2021年01月22日10:29 来源：人民网-人民健康网

1月20日，重庆市召开妇幼保健机构疫情防控工作视频会，传达学习全国冬春季新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议精神，对当前疫情防控重点进行再强调、再部署。重庆市卫生健康委党委委员、副主任李畔出席会议并讲话。

李畔指出，当前疫情防控形势任务仍然艰巨繁重。同时，部分妇幼保健机构在院感防控工作、发热门诊管理、实战应急演练等方面还存在薄弱环节。所以，要进一步绷紧疫情防控这根弦，筑牢疫情监测的“两道防线”，夯实疫情防控的“四个基础”，毫不放松地做好冬春季防控工作。

李畔要求，一是充分认清疫情形势。春节将至，人员流动、人员聚集大幅度增加，特别是农村地区，一旦发生疫情，将会导致向外扩散蔓延的趋势。二是高度重视院感问题。要加强对妇幼保健机构的“三区两通道”设置、医疗设备共用等重点环节督促指导，层层压实责任，落实首诊负责制。三是科学设置发热诊室。加强发热诊室的规范设置，优化流程，注重平战结合。四是规范稳妥开展诊疗。推进“云上妇幼”服务，全面推广预约挂号、预约检查、预约诊疗，合理调配医疗资源，规范住院服务。五是提升应急处置能力。加强防控和救治知识技能培训，开展实战化演练，优化管理制度和细化完善应急预案，制定发生院感后的紧急应对方案，最大努力减小院感影响。

(责编：董童、杨迪)


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