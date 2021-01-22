河南采取四项策略提高妇女儿童健康保障水平

1月12日，河南省人民政府新闻办公室召开“2020年重点民生实事落实情况”新闻发布会。

据了解，2020年是河南省持续实施“提高妇女儿童健康保障水平”重点民生实事的第四年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，河南卫生健康系统服从疫情防控大局，克服疫情带来的不利影响，在全力做好妇女儿童重点人群疫情防控的同时，根据“两筛”和“两癌”筛查的不同特点制定不同的应对策略。

一是加强部门协调，形成合力。联合省妇联评估预判疫情对筛查任务影响，合理规划疫情变化不同时期筛查服务重点，协调省财政厅规范各地资金结算，联合统计局完成对全省民生实事的核查与认定，合力推进民生实事落实。

二是加强线上指导，开通咨询平台。疫情防控初期，紧急开通河南省妇幼线上义诊咨询平台，开展线上免费咨询指导、健康宣传等服务，保障了疫情期间的健康教育与保健指导。

三是加强线上质控，确保服务质量。加强线上培训和线上日常质控，定期对全省筛查进度、筛查质量、筛查结果进行全过程质控；疫情常态化防控时期，组织专家对重点地区现场质控、指导，注重提升服务质量。

四是分时段预约，合理安排筛查。避免人群聚集、缩短在医疗机构停留时间，严格执行“一人一医一室”“进一候一”“一米线”等要求，严格规范疫情防控工作流程，做好筛查对象防护，防止交叉感染，全力保障了疫情期间妇女儿童健康及筛查工作的顺利实施。