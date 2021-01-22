1月21日河北省新增18例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 行动轨迹公布

2021年1月21日0—24时，河北省新增18例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中石家庄市报告15例（9例为无症状感染者转为确诊病例），邢台市报告3例。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院13例。

1月21日0—24时，河北省新增3例本地无症状感染者，其中石家庄市报告2例，邢台市报告1例。5例境外输入无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月21日24时，河北省现有本地确诊病例835例（危重型10例、重型31例、普通型656例、轻型138例）、境外输入确诊病例2例（普通型）。累计治愈出院病例405例（含境外输入34例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1213例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者144例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月21日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例15例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：女，53岁，藁城区西关镇慈上村人，为1月18日第24号确诊病例的岳母。2021年1月5日居村无外出，当日核酸检测呈阴性；1月6日乘私家车陪家人到藁城中西医结合医院妇产科做手术，当日核酸检测呈阴性；1月7日至12日在藁城中西医结合医院妇产科11楼病房陪护，期间7日、12日2次核酸检测均为阴性；1月13日乘私家车返回家中；1月14日至18日居村无外出，期间16日核酸检测呈阴性；1月19日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月20日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例2：男，73岁，藁城区增村镇增村人，为1月14日第2号确诊病例的丈夫。2021年1月2日至12日居村无外出，期间3日、7日2次核酸检测均为阴性；1月13日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，1月13日、14日、15日、18日4次核酸检测均为阴性；1月20日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例3：男，56岁，新乐市承安镇东五楼村人，为1月16日第39号确诊病例的儿子。2021年1月1日至6日在新乐市中医院陪护家人，期间3日、4日、5日3次核酸检测均为阴性；1月7日转运至新乐市指定隔离点进行集中隔离医学观察，1月7日、9日、13日、15日、16日、18日6次核酸检测均为阴性；1月20日核酸检测呈阳性；1月21日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例4：女，26岁，现住高新区长江街道同祥城小区。2021年1月4日乘私家车从藁城区西关镇金庄村回到同祥城小区家中；1月5日9时乘私家车到联邦空中花园逛街，后步行到北国超市（益东店）、信誉楼超市（裕华店）购物，当日核酸检测呈阴性；1月6日居家无外出；1月7日20时步行到小区内果鲜生生鲜超市（同祥城店）购物后回家；1月8日上午步行到同祥城小区对面旭天豪超市购物，当日核酸检测呈阴性；1月9日11时30分乘私家车到北国超市（长江店）购物，后乘私家车返回同祥城小区，到小区第12幢楼朋友家会友后回家；1月10日居家无外出；1月11日步行到小区内玲珑超市购物，当日核酸检测呈阴性；1月12日至19日居家无外出；1月20日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例5：男，7岁，新乐市长寿镇东长寿村人，为1月9日第30号确诊病例的孙子。2021年1月2日至5日居家无外出；1月6日转运至新乐市指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间7日核酸检测呈阴性；1月9日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月10日诊断为无症状感染者；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例6：女，4岁，藁城区增村镇小果庄村人。2021年1月1日至8日居村无外出，期间2日、6日2次核酸检测均为阴性；1月9日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月10日诊断为无症状感染者；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例7：女，2岁，藁城区增村镇东桥寨村人。2020年12月23日至25日居家无外出；12月26日随家人到正定县机场北路欧景生态苑就餐；12月27日居家无外出；12月28日随家人乘私家车到藁城区张家庄镇小风化村探亲；12月29日至2021年1月1日居村无外出；1月2日乘私家车随家人到增村镇卫生院就诊，之后到小果庄村爱尚婴育婴店购物后返家；1月3日至5日居村无外出；1月6日核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至石家庄市第五医院，当日诊断为无症状感染者；1月8日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例8：女，1岁，藁城区增村镇南桥寨村人，为全市首例确诊病例的外孙女。2020年12月20日至31日居村无外出；2021年1月1日晚上由母亲骑电车送至增村镇小果庄村的姥姥家；1月2日由母亲骑电车接回南桥寨村家中，晚上转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，当日核酸检测呈阴性；1月3日由120负压救护车转运至藁城人民医院就诊，当日核酸检测呈阴性；1月4日核酸检测呈阳性；1月5日由120负压救护车转运至石家庄市第五医院；1月6日诊断为无症状感染者；1月8日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例9：男，8岁，藁城区增村镇刘家佐村人，现住正定县新城铺镇商业街，为1月6日第41号确诊病例的孙子。2021年1月1日18时乘私家车到藁城区增村镇刘家佐村奶奶家；1月2日乘私家车返回居住地无外出；1月3日乘私家车到藁城区增村镇刘家佐村采集咽拭子，结束后返回家中，当日核酸检测呈阴性；1月4日乘私家车回藁城区增村镇刘家佐村采集咽拭子，当晚住在奶奶家中；1月5日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市第五医院；1月6日诊断为无症状感染者；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例10：男，11岁，藁城区增村镇小果庄村人。2020年12月18日至31日，每日步行到小果庄村小学上学，其余时间居家无外出，期间20日、26日到本村艺佳培训学校上课，31日随家人乘电动车到藁城区刘家佐村亲戚家聚餐；2021年1月1日上午居家无外出，下午15时步行到本村艺佳培训学校上课，16时30分返回家中；1月2日居家无外出；1月3日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市第五医院；1月4日诊断为无症状感染者；1月8日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例11：女，11岁，藁城区增村镇南桥寨村人。2020年12月24日至30日在新乐市童心艺术小学住校无外出；12月31日上午乘私家车从学校返回家中无外出；2021年1月1日居家无外出；1月2日中午随家长步行到本村的金福源饭店参加订婚宴；1月3日至8日居家无外出，期间3日、5日2次核酸检测均为阴性；1月7日核酸检测呈阳性，1月8日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月10日诊断为无症状感染者；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例12：女，35岁，现住长安区天洲视界城D区。2021年1月6日18时自驾车到市区某单位上班；1月7日10时下班后自驾车回家，到居住小区后，步行至小区内惠美家超市购物；15时自驾车到至建明小区办事，16时自驾车返回家中，当日核酸检测呈阴性；1月8日居家无外出；1月9日7时自驾车上班，18时下班后回家，曾在小区门口富荣超市购物；1月10日至11日自驾车上下班，期间1月11日核酸检测呈阴性；1月12日入住金圆大厦；1月13日至19日每日乘班车上下班；1月20日核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为无症状感染者；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例13：男，15岁，藁城区增村镇小果庄村人。2020年12月17日至31日期间，周一至周五在藁城区第七中学住校学习，周一早上步行上学，周五放学后步行回家，周末居家无外出；2021年1月1日至2日居村无外出；1月3日核酸检测呈阳性；1月4日由120负压救护车转运至石家庄市第五医院；1月5日诊断为无症状感染者；1月7日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例14：女，40岁，藁城区增村镇增村人。2021年1月1日中午自驾车到藁城区增村镇南宋村亲戚家聚餐，13时30分回家后无外出；1月2日至11日居家无外出，期间3日、5日、7日、9日4次核酸检测均为阴性；1月12日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间12日、14日、16日、18日4次核酸检测均为阴性；1月20日核酸检测呈阳性，当晚由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月21日诊断为确诊病例。

确诊病例15：男，48岁，藁城区增村镇北桥寨村人，为1月14日第74号确诊病例的丈夫。2021年1月5日至11日居家无外出，期间5日、7日2次核酸检测均为阴性；1月12日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间14日、16日、18日3次核酸检测均为阴性；1月20日核酸检测呈阳性，当晚由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月21日诊断为确诊病例。

邢台市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月21日0-24时，邢台市新增新冠肺炎确诊病例3例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：女，27岁，南宫市西丁办事处西乞家庄村居民。1月4日被转运到集中隔离点隔离观察，1月4日、9日、10日、11日、13日、15日、17日7次核酸检测结果均为阴性。1月20日核酸检测结果呈阳性。由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月21日被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例2：女，51岁，南宫市王道寨乡南屯村居民。1月3日22：00被转运到集中隔离点隔离观察。1月3日、5日、11日、13日、14日、17日6次核酸检测结果均为阴性。1月20日核酸检测结果呈阳性。由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月21日被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例3：女，70岁，隆尧县隆尧镇南关村居民。2021年1月1日居家未外出，1月2日-16日在隆尧县友谊医院住院。1月17日被转运到集中隔离点隔离观察。1月17日、18日、19日、20日4次核酸检测结果均为阴性。1月21日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院，被诊断为新冠肺炎确诊病例。