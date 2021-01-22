北京1月21日新增3例本地新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者

人民网北京1月22日电 据北京市卫健委消息，1月21日0时至24时，北京市新增3例本地确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例；新增2例境外输入无症状感染者，无新增确诊病例和疑似病例。

病例1，某男，66岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月19日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离医学观察，1月20日出现发热等症状，由120负压救护车转至大兴区人民医院，核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例2，某男，68岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离医学观察，1月20日出现发热等症状，由120负压救护车转至大兴区人民医院，核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例3，某女，39岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离医学观察，1月20日出现发热等症状，由120负压救护车转至大兴区人民医院，核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

目前，北京市疫情防控形势严峻复杂，必须时刻绷紧疫情防控工作这根弦，继续严格落实外防输入、内防反弹工作要求，严格做好境外入境进京人员健康管理，落实落细“四方责任”，继续坚持“四早”防控措施。提醒市民朋友，冬季天气寒冷，人们在密闭场所活动时间增多，呼吸道传染病发生风险加大，要避免去人多拥挤的场所，养成随身携带口罩的好习惯。在乘坐公共交通工具、电梯、去医院就诊等人多且相对密闭场所一定要戴好口罩，注意与他人保持1米以上安全社交距离。开窗通风可以引入室外新鲜空气，稀释室内空气，有效减少空气中病原微生物数量，是预防呼吸道传染病的重要手段之一，即使天气寒冷也要坚持开窗通风，每天2-3次，每次10-20分钟，使室内空气流动，可以同时打开门窗或多扇窗户形成对流，也可以使所有房间逐一通风；家中有居家隔离人员时，其所在房间应关闭房门，单独开窗通风；开窗通风时要注意防寒保暖，尤其是家中有老人、孩子等抵抗力较弱人群更应做好保暖防护，以免着凉。