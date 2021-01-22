国家卫健委：1月21日新增新冠肺炎确诊病例103例 其中本土病例94例

人民网北京1月22日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了《截至1月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》。1月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例103例，其中境外输入病例9例（广东4例，上海3例，安徽1例，福建1例），本土病例94例（黑龙江47例，吉林19例，河北18例，上海6例，北京3例，山西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者3103人，重症病例较前一日增加12例。

境外输入现有确诊病例286例（其中重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例4572例，累计治愈出院病例4286例，无死亡病例。

截至1月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1674例（其中重症病例80例），累计治愈出院病例82495例，累计死亡病例4635例，累计报告确诊病例88804例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者949349人，尚在医学观察的密切接触者35752人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者119例（境外输入20例）；当日转为确诊病例20例（境外输入1例）；当日解除医学观察15例（境外输入14例）；尚在医学观察无症状感染者929例（核增1例）（境外输入273例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例10785例。其中，香港特别行政区9867例（出院8904例，死亡167例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区872例（出院771例，死亡7例）。