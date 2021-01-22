子女“就地过年”留守老人怎么办？

目前，全国多数省份都发布了“就地过年”倡议。年轻人留在工作地过年，老家的留守老人怎么办？20日，民政部养老服务司副司长李邦华在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，民政部门正会同各地联防联控机制做好相关工作，对特殊困难老年人的情况进行排查，同时加强对这些老年人的分类帮扶。

为困难老人提供就医送餐照料等服务

李邦华介绍，目前各地民政部门正对特殊困难老年人进行排查，了解其家属是否回来过年、家里的疫情防控情况、春节期间的保障以及其他需求服务，并定期开展寻访探视工作，及时掌握信息。同时，以街道和乡镇为单位，组织城乡社区、志愿者、专业养老服务机构等各方力量对这些老人提供就医、送餐、代购、生活照料等方面的服务。

“新春佳节是需要亲情和温暖的，我们倡导‘就地过年’的家属们要跟在家过年的父母、老人保持联络和沟通，做到人在外地但亲情在身边。如果特殊困难老年人的家人没有办法回家陪伴的话，我们各级民政部门和社区的党员干部就是这些老年人身边的亲人，陪他们过好年。”李邦华说。

人力资源社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉表示，倡议“就地过年”，需要更加暖心的服务保障。为此，人力资源社会保障部联合民政部、交通运输部等六部门在春节前后部署开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，通过“留心、留岗、留工、留人”四项举措，鼓励引导农民工等务工人员留在就业地安心过年，为用人单位提供用工保障。

今年春运发送旅客预计同比增一成多

发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春介绍，根据当前国内外疫情发展的态势，以及各地出台的一些相关政策，结合票务预售情况以及近期客流的变化情况，预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右，日均4000万人次，比2019年下降四成多，比2020年增加一成多。

“这个客流虽然与往年相比有较大幅度的下降，但与当前客流相比，还是增长了一倍左右，所以春运的压力还是比较大的。”王绣春称，为了做好春运疫情防控工作，交通运输部等15个部门和单位及时共享信息，会商研判春运疫情防控形势变化，研究制定春运疫情防控策略，统筹做好春运疫情防控工作。

各地可据防疫需要扩大顺风车停运范围

近年来，有不少人选择通过顺风车的形式拼车回家过春节。但当前疫情形势严峻复杂，个别城市的网约车司机中出现了确诊病例，这给顺风车疫情防控工作敲响了警钟。

王绣春强调，各地要落实《关于进一步强化中高风险地区交通运输疫情防控工作的紧急通知》有关要求，有中高风险地区的城市原则上应暂停顺风车提供进城或出城服务以及城市内的拼车服务，地方根据当地疫情防控需要可决定扩大停运范围。同时，鼓励顺风车平台公司采用技术手段强化管控，比如不在中高风险地区上下客，优化车辆的出行路径，不途经中高风险地区，采用电子围栏等技术手段。王绣春表示，顺风车平台公司要落实主体责任，切实做好车辆消毒、通风和司乘人员测温、佩戴口罩等要求，坚决防止疫情通过顺风车、拼车等服务进行传播。

数说

我国新冠疫苗接种量

已超1500万人次

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌在1月20日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上介绍，我国新冠疫苗接种整体工作稳步有序推进，截至目前，接种量已经超过了1500万人次。

王斌表示，随着接种工作的不断推进，会根据实际需要和接种计划，把接种人群逐渐扩大到儿童、老年人等一般人群，让预防接种发挥更大效果，为疫情防控工作提供更大助力。

尚在医学观察密接者

10个月以来最多

1月20日，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在国务院联防联控机制新闻发布会表示，近一周，全国新增本土确诊病例757例，尚在医学观察的密切接触者为10个月以来最多。

中国疾控中心副主任冯子健称，从目前每天新报告的疫情数字来看，河北疫情增长受到了明显遏制，东北特别是黑龙江地区的疫情，防控措施也在落实中，预计将尽快得到有效控制。（羊城晚报驻京记者 王莉）