市场监管总局：大众肉联食品造哈尔滨风味红肠（熏煮香肠）等9批次食品不合格

人民网北京1月22日电 （董童）21日，国家市场监督管理总局于官网发布的《关于9批次食品抽检不合格情况的通告》（以下简称“公告”）提出，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取茶叶及相关制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、方便食品、蜂产品、水果制品、肉制品、糖果制品和婴幼儿配方食品等12大类食品159批次样品，检出其中糕点、炒货食品及坚果制品、方便食品、蜂产品、肉制品等5大类食品9批次样品不合格。发现的主要问题是，微生物污染、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标等。

其中，广东省广州市好又多百货商业广场有限公司广源分公司销售的、标称黑龙江省哈尔滨大众肉联食品有限公司制造的哈尔滨风味红肠（熏煮香肠），菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州海关技术中心。

监督抽检不合格食品具体情况通告如下：

微生物污染问题

淘宝网HereSocial（经营者为浙江省桐乡市乌镇品川副食品店）在淘宝网（网店）销售的、标称云南趣食食品有限公司委托云南华联蜂业综合开发有限责任公司生产的咖啡花蜜，菌落总数检验结果为5.4×103CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的≤1000CFU/g。检验机构为广州海关技术中心。

拼多多处州蜂业官方旗舰店（经营者为浙江省丽水市处州蜂业有限公司）在拼多多（手机APP）销售的、标称浙江省丽水市处州蜂业有限公司生产的百花蜜菌落总数、霉菌数检验结果分别为3.8×1000CFU/g和4.2×1000CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的≤1000CFU/g和≤200CFU/g，蜂蜜菌落总数、霉菌数检验结果分别为2.6×1000CFU/g和3.6×1000CFU/g，符合食品安全国家标准规定的≤1000CFU/g和≤200CFU/g。检验机构为上海市食品药品检验所。

广东省广州市好又多百货商业广场有限公司广源分公司销售的、标称黑龙江省哈尔滨大众肉联食品有限公司制造的哈尔滨风味红肠（熏煮香肠），菌落总数检验结果为2.1×10000CFU/g；2.8×10000CFU/g；4.5×1000CFU/g；5.3×10000CFU/g；3.0×100000CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=10000CFU/g，M=100000CFU/g。检验机构为广州海关技术中心。

淘宝网新疆特产诚信购物（经营者为新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市北屯福宁商店）在淘宝网（网店）销售的、标称新疆海川三新食品有限公司生产的椒盐南瓜籽仁，霉菌数检验结果为65CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的≤25CFU/g。检验机构为合肥海关技术中心。

食品添加剂超限量使用的问题

淘宝网宜农e品东北故乡情（经营者为广东省深圳市龙岗区宜农宜品食品商行）在淘宝网（网店）销售的、标称辽宁省大石桥市荣泽食品厂生产的炉果，铝的残留量（干样品，以Al计）检验结果为185mg/kg ，不符合食品安全国家标准规定的≤100mg/kg。检验机构为河北省食品检验研究院。

质量指标不达标的问题

天猫谷蜂南旗舰店（经营者为湖北省孝感市孝昌县谷南农产品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称湖北省孝感市孝昌县谷南农产品有限公司委托湖北省孝感市云梦县天成实业有限公司生产的原巢蜜（深山巢蜜），果糖和葡萄糖含量、蔗糖含量检验结果分别为55.8g/100g和14.4g/100g，不符合食品安全国家标准规定的≥65g/100g和≤5g/100g。检验机构为广州海关技术中心。

天猫卡滋乐旗舰店（经营者为山东省枣庄华都电子商务有限公司）在天猫（网店）销售的、标称山东强盛食品开发有限公司生产的香脆青豆（分装），过氧化值（以脂肪计）检验结果为0.47g/100g ，检测值不符合产品执行标准要求的≤0.25g/100g。检验机构为深圳海关食品检验检疫技术中心。

河北省保定卓正商贸有限公司销售的、标称广东省深圳伽诚贸易有限公司进口和总代理的、WONDER FOOD SDN.BHD.生产的伦敦WF辣味干拌方便面（油炸方便面）（原产国：马来西亚），过氧化值（以脂肪计）检验结果为0.44g/100g，检测值不符合食品安全国家标准规定的≤0.25g/100g。检验机构为河北省食品检验研究院。

《公告》显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成河北、辽宁、黑龙江、上海、浙江、山东、湖北、广东、云南、新疆等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。