福建出台全国首个专项法规：餐饮服务从业人员戴口罩入法 违规者最高罚千元

人民网福州1月22日电 （林晓丽）福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩正式入法。1月21日，福建省十三届人大常委会第二十五次会议表决通过《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》（以下简称《规定》），其中明确，从事加工制作、传菜等接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员，在工作时应当规范佩戴清洁的口罩。

该《规定》自2021年2月1日起施行。据悉，这也是全国首个对餐饮服务从业人员佩戴口罩的专项立法。

《规定》要求，餐饮经营主体应当给本单位从业人员提供口罩，并督促佩戴，在经营场所显著位置张贴或者悬挂本《规定》。

若发现从业人员未佩戴口罩如何处理？《规定》中明确，用餐人员发现从业人员未佩戴口罩的，可以要求其改正，也可以向县级人民政府市场监督管理部门举报，并提供证据。

从业人员未按规定佩戴口罩将获相应处罚。《规定》指出，从业人员未按规定佩戴口罩的，县级人民政府市场监督管理部门应当责令改正；拒不改正的，可以当场作出处罚决定，对个体工商户处以五十元罚款，对其他餐饮经营主体处以二百元以上一千元以下罚款。