热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

福建出台全国首个专项法规：餐饮服务从业人员戴口罩入法 违规者最高罚千元

2021年01月22日09:25 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州1月22日电 （林晓丽）福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩正式入法。1月21日，福建省十三届人大常委会第二十五次会议表决通过《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》（以下简称《规定》），其中明确，从事加工制作、传菜等接触直接入口食品工作的餐饮服务从业人员，在工作时应当规范佩戴清洁的口罩。

　　该《规定》自2021年2月1日起施行。据悉，这也是全国首个对餐饮服务从业人员佩戴口罩的专项立法。

　　《规定》要求，餐饮经营主体应当给本单位从业人员提供口罩，并督促佩戴，在经营场所显著位置张贴或者悬挂本《规定》。

　　若发现从业人员未佩戴口罩如何处理？《规定》中明确，用餐人员发现从业人员未佩戴口罩的，可以要求其改正，也可以向县级人民政府市场监督管理部门举报，并提供证据。

　　从业人员未按规定佩戴口罩将获相应处罚。《规定》指出，从业人员未按规定佩戴口罩的，县级人民政府市场监督管理部门应当责令改正；拒不改正的，可以当场作出处罚决定，对个体工商户处以五十元罚款，对其他餐饮经营主体处以二百元以上一千元以下罚款。

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

冬季开窗通风次数减少 居家清洁消毒做到“七要”  冬季天气寒冷，人们开窗通风次数减少，场所相对密闭，增加了流感等呼吸道传染病传播风险。那么，冬季如何做好居家清洁消毒？ 【详细】

手机不离手，成了“低头族”？这3个动作拯救“手机脖”  每天吃饭、工作、通勤，很多朋友总离不开手机，不知不觉中就成了“低头族”，这可怎么办？如何拯救“手机脖”？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn