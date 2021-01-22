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齐齐哈尔市1月21日新增无症状感染者行动轨迹公布

2021年01月22日09:24 来源：人民网-黑龙江频道

　　人民网哈尔滨1月22日电 （杨雪楠）来自齐齐哈尔市卫生健康委员会的消息，1月21日0—24时，齐齐哈尔市新增无症状感染者2例(昂昂溪区），无新增确诊病例，无新增死亡病例，无新增疑似病例。

　　截至1月21日24时，齐齐哈尔市现有本地确诊病例1例，无症状感染者31例，现均已转至定点医院隔离治疗或隔离医学观察。

　　1月22日，齐齐哈尔市疾控中心发布1月21日0—24时新增无症状感染者行动轨迹：

　　无症状感染者31：男，齐齐哈尔市昂昂溪区大五福玛村村民，为隔离管控的密切接触者检测中发现。1月11日隔离管控。1月21日第五次核酸检测呈阳性，现已转入定点医院隔离医学观察。

　　无症状感染者32：女，齐齐哈尔市昂昂溪区大五福玛村村民，为隔离管控的密切接触者检测中发现。1月12日隔离管控。1月21日第四次核酸检测呈阳性，现已转入定点医院隔离医学观察。

(责编：许晓华、许心怡)


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