防范儿童过敏性疾病 需从源头“治理”

与过敏相关的4种常见病

数据显示，中小学生和学龄前儿童的过敏性疾病发病率高达30%。那么，临床中与过敏密切相关的常见病有哪些？王有鹏列出的名单主要有：过敏性哮喘、过敏性鼻炎、过敏性皮炎、过敏性腹泻。这4种疾病都与过敏息息相关。其中，支气管哮喘是最主要的过敏性疾病，由其导致的气道敏感和憋闷常给患儿带来很大痛苦。引发哮喘发作的幕后“推手”，有吸入性变应原，如尘螨、粉尘、植物花粉、动物皮屑等；有食物，如某些蛋类、海鲜等；有药物，如阿司匹林等。过敏性鼻炎同样是较为常见的儿童过敏性疾病，对患者的影响长期而持久。

过敏性皮炎是指人体接触到某些过敏原而致皮肤出现红肿、发痒、风团、脱皮等表现。患儿因为极度瘙痒，挠抓患处极易出现皮肤红肿、龟裂、渗出透明液，最终导致患处皮肤变硬、脱屑。过敏性腹泻则是儿童对某种食物或物质过敏所致，多数在2月龄时出现，主要症状是反复腹泻，一般为烂便或者黏液血便，常伴有恶心、呕吐、腹痛，部分患儿并发皮疹，且可能合并哮喘。

特异性抗原（导致机体产生免疫反应的物质）、特应性个体（即个体差异、过敏体质）或特异性抗原与特应性个体两个条件同时存在，往往是过敏性疾病发病的必要条件。

查清过敏原从源头解决问题

王有鹏认为，筛查过敏原对于从源头防治儿童过敏性疾病大有裨益，因此过敏原检查扮演着举足轻重的角色。

王有鹏介绍，根据侵入途径，过敏原可分为接触过敏原、吸入过敏原、食入过敏原等几大类。很多过敏患儿的父母仅凭经验，主观猜测是哪种过敏原导致患儿过敏，这种自行评估的效果差强人意，容易导致漏查过敏原，耽误医治时机，对患病儿童有害无益。而客观诊断可帮助医生遣方用药，也能帮助患儿在以后的生活中有意识地规避“危险物”，以免反复经历过敏困扰。

临床中的过敏原检查总体上包括食物和接触物两项结果。王有鹏解释，饮食过敏常被称为食物不耐受，这类疾病病情隐匿难以自查，食物抗原反复刺激机体，容易致使各系统疾病迁延不愈。王有鹏建议，对于患有食物不耐受的儿童，要对日常饮食进行3~6个月的调整，相关指标一般可达到正常水平。忌食不耐受食物3~6个月后，再次进行食物不耐受复查，如果原有过敏阳性食物转为阴性，则可以慢慢尝试将这些食物重新纳入日常饮食中，但不同食物的重新纳入时间至少需要间隔1周左右。对于易过敏的孩子，建议每半年复查1次过敏原，根据过敏原检查情况有针对性地预防过敏。

另外，食物过敏原的检测结果通常分为阴性、轻度、中度、重度4个等级。一般情况下，显示过敏阴性的食物可正常食用；轻度过敏性食物应轮替或减少进食频率，尽量少吃，减少接触；中度过敏性食物建议忌食；重度过敏性食物应从食谱中剔除，此类食物需要经过复查过敏原，结果阴性后才可重新食用。王有鹏强调说，在过敏性疾病发作期间，应尽量避免食入各等级过敏性食物，以加快机体自身修复进程；但若引发患儿过敏的食物种类较多，全部忌口不现实，可酌情少量摄入轻度过敏性食物；同时，家长应密切观察患儿情况，一旦过敏反应加重应立即停止食入过敏性食物，并及时就医。

王有鹏告诫，在确定儿童患有过敏性疾病后，预防过敏再度发生的首要任务就是找出过敏原并杜绝反复接触。过敏性疾病的预防重于治疗，医生利用药物能够缓解患儿的不适症状，但只是解决了部分问题，切断过敏原是防范过敏性疾病的一个重要方面，需要患儿、家长与医生相互配合，方可收获良效。

儿童日常生活如何防范过敏

王有鹏指出，注意生活起居、饮食调理和适当的体育锻炼，提高身体抵抗力，对预防过敏有所助益。

王有鹏提出如下七项措施，供孩子家长参考——

一是父母一方或双方属过敏体质者，应积极检测过敏原。

二是提倡母乳喂养。母乳是婴儿最理想的天然食品，里面含有大量免疫球蛋白、免疫细胞、溶菌酶、乳铁蛋白等，有助于增进婴儿抗感染能力。

三是适当进行体育锻炼有利于增强小儿体质，提高儿童对疾病的抵抗力。在进行体育活动的同时，还要充分接触流动空气，多接受阳光照射，增强呼吸道抵抗力，进而使儿童身体强壮起来，提升抵御外界不良环境侵袭的能力。

四是外出时给儿童戴好口罩罩住口鼻，这样不仅可以减少与空气污染的接触，还可减少外出发生交叉感染的机会。对于确诊有过敏性疾病的孩子，应尽量避免接触毛绒玩具和宠物。

五是家长应及时打扫室内卫生，经常清洗地毯，更换床单被罩，定期清洁空调滤网等。尤其要注意清理物品表面灰尘，减少环境中的灰尘量，定期通风换气，保证每天至少开窗1~2次，每次10~15分钟，保证室内空气流通。

六是家长应合理安排儿童饮食，避免进食过敏性食物，忌食寒凉、浓咸、油腻、辛辣类食物，保证清淡、营养，饮食以粗粮和蔬菜为主。

七是按时预防接种麻疹、百日咳、风疹等疫苗，为小儿构筑起坚实的“防火墙”。

王有鹏总结说，以上方法旨在降低过敏几率，对于天生过敏性体质的孩童，最重要的是帮助他们调动起免疫功能，加大对外界的适应能力及自我保护潜能，以改善过敏体质，并彻底脱敏。