在临床工作中，当医生给出的诊断为对某种物质引起的过敏性疾病时，常有患者对此提出质疑，理由是“原来用过没有不适反应，现在怎么会过敏了呢”？

的确，如果说感染性疾病的发病都有一定的潜伏期，大多数人都能够理解。其实，过敏性疾病也有潜伏期，只是发病过程远比感染性疾病复杂得多，一般患者难以认识到，故产生了“只要用过这种物质没有过敏反应，以后也不会发生过敏”的错误观念。

过敏性疾病，医学上称为变态反应性疾病，根据其发病机制临床上一般分为四个类型。Ⅰ型为速发型，人体初次接触过敏原（医学上称为致敏原）后产生IgE抗体。IgE吸附于组织的肥大细胞或血液中的嗜碱性粒细胞表面，当机体再次接触相同的致敏原时，则与IgE结合造成被吸附的细胞损伤，而产生一系列的过敏性炎症反应，如荨麻疹、血管性水肿、过敏性鼻炎、哮喘、花粉症及多数青霉素、头孢菌素过敏等疾病。

Ⅱ型又称细胞毒型或细胞溶解型超敏反应，同样需要先致敏产生抗体吸附在细胞表面，再次接触抗原后导致靶细胞溶解，如药物引起的溶血性贫血、血小板减少性紫癜、天疱疮及类天疱疮等。Ⅲ型又称免疫复合物型或血管炎型变态反应，抗原首次进入机体后产生相应的抗体，抗原再次进入后则与相应的抗体形成免疫复合物，可导致局部出血、水肿、组织坏死等一系列炎症变化或损伤，如某些药物引起的血清病样综合征、血清病、荨麻疹、狼疮性肾炎等。Ⅳ型又称为迟发型超敏反应，为T淋巴细胞介导的免疫损害，临床上最常见有过敏性疾病湿疹、变应性接触性皮炎等。

因此，凡是过敏性疾病，都有一个初次反应阶段，即致敏过程，一般Ⅰ型变态反应诱导期约为4天，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型为1~2周。也就是说，人体初次接触致敏原处于诱导期，不会发生过敏反应。这就是新生儿初次注射青霉素前免皮试的原因所在。当再次接触致敏原时则引起过敏反应，医学称为激发期。Ⅰ型多在数分钟到1小时内出现全身性反应，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型一般在24~72小时内产生明显的炎症反应。

通俗地讲，可以把初次进入体内的致敏原比喻为侵入机体的敌人先遣部队，它悄无声息地在人体内安营扎寨，发展体内的敌对势力及异己分子，等待后续队伍进入体内后，再与其整合成新的武装力量，集中力量进行有针对性的破坏机体的细胞、组织、血管乃至器官。这就要求人们平时养成良好的生活习惯、平衡饮食、适当运动，来提高自身免疫力，给机体营造一个整洁、安全、稳定的内环境，不给敌对势力可乘之机，随时战胜外来之敌，及时识别并清除异己分子。只有这样，才能够保障机体各系统正常运转、身体健康。