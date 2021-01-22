专家答疑：公众何时可以接种新冠肺炎疫苗？哪些人不适合接种？如何进行第二剂接种？

新华社北京1月21日电（记者侠克）记者21日从北京市获悉，北京市重点人群第二剂新冠疫苗接种起始日为1月22日，计划在2月8日前完成。截至2021年1月19日，北京市已完成重点人群第一剂疫苗接种，累计接种人数超过190万。

公众何时可以接种新冠肺炎疫苗？哪些人不适合接种？如何进行第二剂接种？北京市有关专家进行了解答。

公众何时可以开始接种新冠疫苗？

2021年1月至2月，北京市组织开展重点人群新冠病毒疫苗接种工作，相关接种人员按照所在单位和区里的通知安排，有序进行接种。

目前接种策略按照“两步走”方案，在全市范围内实施接种。第一步，主要针对重点人群开展接种，包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员，以及前往中高风险国家或地区工作或学习的人员；第二步，随着疫苗附条件获批上市，以及疫苗产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用。通过有序开展接种，符合条件的群众都将实现“应接尽接”。

哪些人不适合接种新冠疫苗？

不适合接种的人群包括孕妇、哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤患者等人员。

所有接种人员在接种前要详细阅读知情同意书，身体不适可暂缓接种。不在18岁至59岁接种年龄段范围的人员，需要等待进一步临床试验数据披露，明确是否后续能够接种。

已经接种了第一针新冠疫苗的人员如何进行第二针接种？

原则上第一针剂接种后间隔21天接种第二针剂，如因个人原因需要提前接种者，需要至少间隔14天，需要推迟接种者，建议间隔28天内完成接种。

受种者按照原组织渠道依据组织单位与接种门诊确定的时间和地点，有序前往指定接种点完成第二针剂接种。接种第二针剂时的现场流程与疫苗品种均与第一针剂相同，受种者仍需如实向医护人员反映自身健康状况，听从现场人员的引导，确保接种后留观30分钟。