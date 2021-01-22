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水凝胶开辟青光眼治疗新途径

2021年01月22日08:29 来源：科技日报

　　据《先进科学》杂志最近报道，研究人员开发出一种潜在的青光眼新疗法，可取代每日滴眼液和每年两次的注射术以控制眼压的增长。在动物身上进行的实验表明，该方法大大降低了眼内压。

　　美国佐治亚理工学院研究人员称，新治疗可能成为青光眼的第一种非药物、非手术的长效治疗方法，它通过注射可生物降解的天然材料制成的黏性水凝胶，打开了眼内多余液体（房水）离开眼睛的替代途径。它不依赖于患者每天滴眼药水，不需要复杂的手术，副作用小并且具有良好的安全性。

　　全球多达7500万人患有青光眼，青光眼是由伤害视神经的眼内压力过大引起的。当前的治疗是通过每天使用滴眼液、外科手术或植入医疗器械来降低眼内压，但这些治疗通常并不成功。

　　房水流出眼睛通常有两种通路。主要通路是通过位于眼前的称为小梁网的结构，较小的通路是通过眼睛正下方的结构脉络膜上腔（SCS）。在青光眼中，主要通路被阻塞，因此为了降低压力，需要进行治疗以打开较小的通路使房水流出。

　　研究人员使用一根小于1毫米长的空心微针，将聚合物制剂注入到SCS中。该物质在眼内发生化学交联形成水凝胶，水凝胶在SCS中保持开放的通路，从而允许眼内的房水从眼中排出。这种凝胶结构可以使SCS通路保持开放数月。

　　研究人员目前正在努力通过修改聚合物材料（透明质酸）来延长通路开放时间，以期至少提供6个月的治疗效果。（记者冯卫东）

(责编：许心怡、许晓华)


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