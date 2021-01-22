鼓励综合医院承担婚前孕前保健服务

近日，国家卫生健康委印发《关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》，鼓励具备条件的综合医院承担婚前孕前保健服务，健全供给多元、运转高效的婚前孕前保健服务网络，探索建立孕前—围孕保健服务模式。

作为2020年5月国家卫生健康委等五部门联合印发的《关于加强婚前保健工作的通知》的配套文件，该《通知》指出，要将婚前孕前保健服务专业人员纳入出生缺陷防治人才培训项目，制订培训计划，组建师资队伍。进一步严格和优化人员机构审批准入，加强日常监督和行业管理。优化婚前医学检查场所布局及服务流程，积极推广婚姻登记、婚前医学检查、婚姻家庭辅导和优生咨询指导一站式服务。鼓励各地通过纳入公共卫生服务项目等多种途径，推进免费婚检和政策普惠。

《通知》指出，要整合孕前优生健康检查项目信息系统，精简报表报送，强化信息管理。鼓励省级孕前优生数据分中心积极发挥作用，将孕前优生健康检查项目及其信息管理纳入妇幼健康信息平台建设规划。各地要结合实际，参照相关规范要求，加快实现婚前孕前保健服务资料档案的电子化管理。（记者王倩）