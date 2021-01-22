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北京190万人完成新冠疫苗第一剂接种

第二剂接种22日起展开

2021年01月22日08:03 来源：人民网－人民日报

　　本报北京1月21日电  （记者贺勇）今年1月起，北京市有组织地开展重点人群新冠病毒疫苗接种工作。截至1月19日，已完成重点人群第一剂疫苗接种，累计接种人数超过190万。接下来，重点人群第二剂疫苗接种将从1月22日起展开，计划在2月8日前完成。

　　本次使用的新冠疫苗是全病毒灭活疫苗，推荐的免疫程序为2针。为使受种人群达到最佳免疫效果，第二剂疫苗接种时间间隔为21到28天，也可在14到28天内完成。据介绍，北京市按照“两步走”方案在全市范围内实施接种。第一步，主要是针对从事进口冷链、口岸检疫等工作的重点人群开展接种。第二步，随着疫苗附条件获批上市，以及疫苗产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用。通过有序开展接种，符合条件的群众都能实现“应接尽接”。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 14 版）

(责编：许晓华、许心怡)


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