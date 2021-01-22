天天去健身房还瘦不下来？吃对食物才有效！

近几年，随着健身的人越来越多，很多的人在健身房办了会员，下班后第一时间赶过去打卡。除个别瘦人为了强身增肌的，大部分去健身的都是以减脂为目的，很多人确实也坚持了不短的时间，可却并没有瘦下来，这是什么原因呢？

饮食控制不到位

有一部分朋友去健身只是图个心安,饮食控制得不到位。要知道“三分练，七分吃”，不论减脂还是增肌，饮食都是更重要的。首先，控制精加工零食、蛋糕、甜饮料等含大量油盐糖的食物的摄入，它们不仅能量高，在加工制作过程中，比如油炸、腌制，会产生有毒有害物质，营养素也会被不同程度破坏；然后，三餐要适当调整，在保证食物多样的前提下成比例缩减，用粗粮代替部分精米精面做主食，多吃新鲜的蔬菜水果，多喝白开水，适量增加优质蛋白的摄入。“中国居民膳食指南”推荐我们每天摄入12种以上的食物以保证食物多样，最大限度地满足人体正常生长发育及各种生理活动的需要，所以不能单纯地砍掉（或只吃）某类食物。

给大家总结一下减脂期提倡吃的、需注意的，以及尽量避免的食物都有哪些：

1.提倡吃未经加工的天然食品

比如全谷物（主食多用粗粮代替精米精面）、蔬菜、水果（不包括果汁、水果干、炸蔬菜、咸菜等加工果蔬）、大豆及其制品（豆腐、豆干、豆浆等，不包括油豆泡、炸豆皮以及各种加工豆制品零食）、奶及奶制品（推荐无糖低脂奶，酸奶选原味的）、鱼类、白开水。

2.有些肉蛋奶需注意食用方式

未经加工的畜禽肉类（吃瘦肉，烹调方法避免油炸）、蛋类（水煮最好，避免油炸）、全脂奶（全脂鲜奶、全脂甜奶粉以及各种风味酸奶减脂期尽量少喝）、薯类（红薯、土豆等，可代替部分主食，做蔬菜食用时注意食用量）、坚果、植物油、果汁（鲜榨果汁也要少喝，避免糖摄入过量以及膳食纤维等营养素损失的问题），还有各种减脂沙拉的酱汁也是容易被大家忽视的。

3.尽量避免各种含油盐糖及反式脂肪的加工食品

比如甜点、含糖饮料、薯片、火腿、汉堡、方便面、冰淇淋等等。

被忽视的“饮食补偿”

有些朋友找了私教，制定了详细的训练计划，每天力量训练+有氧训练，形式多样，时间也在1-1.5小时，中等强度和高强度结合，热身拉伸也都没有忽略，可以说非常专业了，饮食看起来也很科学，那么没瘦下来可能是由于易被忽视的隐藏原因——饮食补偿和身体活动减少！

也就是说，他们觉得自己很努力很自律了，所以经常性补偿自己，在三餐之外时不时吃一些零食，然后安慰自己说今天练得狠，吃点儿没关系……还有，因为有了健身房的规律锻炼，下意识地就省略了很多其他身体活动，从而减少了每天的能量消耗，比如：为节省时间开车去健身，本来可以走路去的地方也选择开车或蹭车，能爬楼梯的改坐电梯了，到家以后家务也做得少了，想到反正自己已经锻炼了，于是在沙发上瘫了一晚上……这些都会让减肥效果大打折扣！

减脂≠减重

脂肪体积是肌肉的三倍多

还有一种情况，是锻炼的强度和时间都很合理，饮食也注意了，但体重没啥变化，不过本人看上去感觉瘦了一些，精神面貌也更好了。这是因为减脂≠减重，运动后肌肉增长了，脂肪也有所下降，并且更多的是内脏脂肪，外表看着不那么明显，这对于身体来说却是非常好的变化，毕竟内脏脂肪才是很多严重慢性病的罪魁祸首。肌肉比脂肪密度大得多，相同重量的两者相比，脂肪体积是肌肉的三倍多，所以体重虽然没怎么减，但体型变紧实了，身体素质也提高了，这样就是有效的减脂。

所以，每天去健身房必须实打实地运动，并且饮食也要合理控制，长期坚持才能健康有效地减脂。每个人自身条件不同，减脂以及增肌的速度不可能一样，不要和别人去比较，逐渐摸索出适合自己的训练方式才是最好的。运动的目的不只是减脂和增肌，更重要的是可以改善心肺功能、提高基础代谢、保护骨骼关节，运动还对心脑血管有益，可以减少很多肿瘤的发生风险，提高免疫力等等。

不是越剧烈的运动就越燃脂

我们都听过“运动30分钟以上才会消耗脂肪”这个结论，其实所有运动都是混合供能的，而且碳水化合物是各种运动的首选供能物质，它来源于血糖、肝脏、肌肉中的糖原储备。不过，运动持续时间越长，消耗脂肪来供能的比例就会越高，因为随着肝糖原和肌糖原的消耗加大，脂肪作为体内能量储备库就要来帮忙了，所以，我们可以这样说，“什么样的运动最容易利用脂肪来供能？——30分钟以上的长时间中等强度有氧运动”。

除了运动时间，还有一个因素影响供能系统，就是运动强度。如果运动强度过大身体会优先利用糖原，比如有的球类比赛，时间超过了30分钟，但场上的运动都是在冲刺，运动很激烈，就都是糖原供能为主；如果用环法自行车比赛那样的强度来骑车，即使是有氧运动，用来供能的也不是脂肪，所以并不是运动越剧烈越燃脂。

有减脂需求的人最好每天都能运动，每次时间最好达到1-1.5小时，每周至少有两次力量训练，中等强度有氧运动可以天天进行（比如快步走、慢跑、游泳、健身操、瑜伽、骑自行车等），力量训练至少间隔一天，分次锻炼全身肌群。

文/潘怡（天津市疾控中心）