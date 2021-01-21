妙健康医护力量协助邢台疫情防控工作

1月12日，邢台全市开启第二次全民核酸检测工作。妙健康旗下加拿大健康管理中心（CWI）邢台店的医护人员迅速组成志愿者队伍，在检验医师段新颖的带领下，参与一线防疫工作，协助西门里办事处深入管辖的社区上门进行居民核酸检测。

据妙健康相关人士介绍，这些医生和护士都拥有专业的临床检验资质，所属的加拿大健康管理中心（CWI）邢台店是由邢台市政府引进，妙健康投资建设的数字健康城市级全民健康生活示范项目，融入了健康科技和国际前沿的健康理念，现已全面落成并于近日正式投入运营。

据了解，早晨5点半，志愿者队伍就与医护人员汇合，穿上防护服前往小区检测点上岗，进行咽拭子核酸样本的采集。工作完成时已到深夜，志愿者们一直坚守岗位到最后。段新颖表示：“疫情爆发，让身处邢台的我们感到了深深的恐惧。但作为一名医护人员，我们很想站在一线尽自己的一份力。妙健康团队的医护人员都是自愿投入到这一场抗疫战斗中，尽管工作非常劳累，但大家却开无比开心。”

此外，妙健康还受邢台广播电台邀请，为居家隔离的市民提供免费线上心理咨询讲座和居家防疫指南。由邢台健管中心专业的心理医师接听热线电话，与“邢台一定行”栏目的听众保持互动，做好群众的“心理疏导员”。在为期一周的公益心理互动问答过程中，不少听众反映受疫情影响内心感到一些焦虑、恐慌，心理医师指导他们如何有效进行减压，维持好积极乐观的心态，还告诉大家要保持运动和健康饮食，管理好自己的生活方式，增强身体免疫力。

参与志愿服务的心理医师王佳鸿表示，在节目热线中帮助部分听众解决了困扰已久的心理问题，自己的专业知识解答能力也有了很大提升。此外，对于一些心理问题比较严重的听众，邀请他们来线下门店进行身心疗愈课程的体验。