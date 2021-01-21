1月16日，山西盂县公安发布公告称，盂县微信朋友圈出现一张核酸检测呈阳性的报告单图片。经调查，在外地上大学的违法人张某龙为与同学开玩笑，用P图软件将自己报告单上的核酸检测结果修改为“阳性”，并通过微信发给同学。公安机关对张某龙予以行政拘留。无独有偶，河南商丘夏邑县男子靳某为躲酒局，用手机上的图片编辑软件将自己的核酸检测阴性报告修改成“阳性”之后发给朋友，被警方拘留5天。

疫情防控无小事。把核酸检测结果P成“阳性”，虽然可能没有恶意，只是想“开玩笑”“躲酒局”，但造成的后果却很严重，是给严肃的疫情防控工作添乱。当事人编造、传播网络谣言，影响社会稳定、扰乱公共秩序，妨碍疫情防控大局，受到有关部门的处理，也是咎由自取。

疫情防控不容谣言添乱。每个公民都应拒绝谣言，自觉抵制不实信息，对非官方渠道发布的疫情相关信息要谨慎对待、仔细甄别、理智分析，做到不信谣、不传谣。各地要加大对造谣者和传谣者的惩罚力度，对造谣生事者、不遵守防控要求者，坚决依法打击，绝不手软。（李平/文）