海南核酸检测要在6小时内反馈结果

临近春节，外出务工返乡人员多，且正值我省旅游旺季，游客多、“候鸟”多，聚集性活动特别是室内活动增多，将加大疫情传播风险。为做好春节期间我省农村新冠肺炎疫情防控工作，严防疫情在农村扩散和蔓延，1月20日，省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部发布《我省发布关于印发农村地区新冠肺炎疫情防控十条举措的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求建立健全县乡村三级疫情防控指挥体系，落实五级书记抓疫情防控，压实各级疫情防控责任，坚持农村和城市疫情防控一体部署、一体推进，严格落实各项措施。

各市县要加快新冠核酸检测实验室的建设和改造，确保本地出现散发病例后的核酸检测工作在辖区内完成。检测机构要在6小时内反馈核酸检测结果，阳性结果第一时间报送属地卫生健康行政部门和属地疫情防控指挥部。

各市县定点医院负责收治辖区内所有疑似患者，确诊患者转运至省级定点医院（省传染病医院、海南医学院第二附属医院、海口市人民医院、三亚中心医院、解放军总医院海南医院江林院区）集中救治。

疫情防控十条举措

1 健全体系、压实责任。建立健全县乡村三级疫情防控指挥体系，落实五级书记抓疫情防控，压实各级疫情防控责任，坚持农村和城市疫情防控一体部署、一体推进，严格落实各项措施。

2全面排查、摸清底数。各市县、乡镇（街道）、村委会要成立工作专班，分片包干，市县干部分包乡镇，乡镇干部分包村，村级干部分包户，每个市县指定一名机关干部对口负责相应乡镇疫情防控，每个乡镇指定一名镇干部对口负责相应村的疫情防控，夯实村（社区）级责任。每个村指定一名驻村干部负责疫情防控工作。分片包干情况以信息表格形式报市县和省疫情防控指挥部。

3加强监测、及时上报。各市县要充分发挥医联体单位的技术支撑作用和乡镇卫生院、村（社区）卫生室、个体诊所、药店的前沿哨点作用，加强对发热、干咳、咽痛等急性呼吸道症状病例的监测，重点关注聚集性发病情况，及时统计，及时报告。建立乡村卫生机构与市县综合医院发热门诊的快速转诊通道，及时筛查治疗，加大监测排查力度。

4规范检测、加强流调。各市县明确核酸采样检测流程，确保本地出现散发病例后的核酸检测工作在辖区内完成。检测机构要在6小时内反馈核酸检测结果，阳性结果第一时间报送属地卫生健康行政部门和属地疫情防控指挥部。各乡镇（街道）要加强流调队伍建设，按每个乡镇、街道至少1组、每组3-5人的标准组建流行病学调查队伍，加强流调人员技能培训。

5定点隔离、分级转运。原则上，县、乡一级人员在县集中隔离场所隔离医学观察，村一级人员实施居家单人单间隔离医学观察。各市县定点医院负责收治辖区内所有疑似患者，确诊患者转运至省级定点医院（省传染病医院、海南医学院第二附属医院、海口市人民医院、三亚中心医院、解放军总医院海南医院江林院区）集中救治。

6蹲点帮扶、技术下沉。各市县要组织市县级二级医疗机构对乡镇卫生院进行对口蹲点帮扶，指导农村疫情防控工作，从即日起至2021年2月26日（元宵节），要做到所有乡镇卫生院全覆盖，结合农村疫情防控工作任务，做好蹲点医务人员培训，并做好轮班安排。各派出机构要做好工作安排，关心蹲点医务人员工作生活。

7加强管控、整洁环境。各乡镇要强化学校、乡镇企业、农（集）贸市场、民宿、餐馆、文化室、宗教场所等人群密集场所的疫情管控，落实测温、登记、验码、消毒等日常防护和健康监测工作。加大农村地区人居环境整治，健全农村环境卫生管理长效机制，对农村厕所、垃圾堆放点以及养殖场等疫情重点场所进行严格清理消毒，消除致病生物孳生环境。

8加大宣教、减少聚集。倡导健康文明生活方式，引导公众进一步养成勤洗手、常通风、用公筷、戴口罩、保持社交距离等良好卫生习惯。简办“红白事”等集体聚集活动，50人以上集体活动要报辖区疫情防控指挥部审批。不参与打牌、打麻将、扎堆聊天等活动，提倡家庭私人聚会聚餐控制在10人以下。原则上取消“公期”、联欢、民俗等人员聚集性活动，避免人群聚集。

9提前研判、准备预案。各市县要对所辖农村地区在不同形势下开展核酸检测、隔离、救治等工作进行提前研判，摸清辖区应急支援力量的底数，做好应急预案，统筹指挥调度，及时调配应急支援力量。各乡镇政府、村委会要提前储备好防控物资，做好应急演练，提升防控能力。物资药品储备量原则上应当满足30天满负荷运转需要。

10督促指导、落实到位。各市县疫情防控指挥部要根据实际情况成立若干个专项检查组，分片包干对农村疫情防控工作开展情况全程督导监察，对疫情防控措施落实不力的，追究相关人员责任。（记者马珂）