隔离不隔爱 暖人更暖心

“姐姐，你教我折的千纸鹤我特别喜欢，‘七步洗手法’我每天也都照着做呢。我还想问问，晚上睡觉前，你还能给我讲个故事吗？”

“没问题，晚上九点你准时躺好，我找一个特别棒的故事讲给你听……”

1月19日10时，在石家庄市桥西区友谊街道辖区一处隔离点，一名7岁小女孩正跟志愿者刘娅楠通电话。

疫情防控期间，桥西区面向隔离点的“家人”们，多渠道加强人文关怀，为不同人群提供专业且暖心的服务。

友谊街道党工委副书记马红娟介绍，她所值守的隔离点有15名14岁以下少年儿童，他们为每人配送了一套水彩笔、图画本、彩泥、跳绳等文体用品和玩具。同时，联合石家庄护航社会工作服务中心的社工、友谊大街小学的教师组成志愿服务队，每日推送游戏、儿歌、故事、手工制作等音视频，开展绘画、泥塑、“洗洗小手更健康”等评比活动。

心理疏导是疫情防控中的重要一环。桥西区有针对性地开展健康咨询和心理疏导，帮助隔离人员缓解焦虑情绪。

“您体温多少？有没有哪儿不舒服？今天的药按时吃了吗？”每天两次电话连线，是新石街道辖区一处隔离点驻点医生邢利明和护士冯朋飞的必修科目。邢医生说：“解答的内容有医疗卫生等专业问题，也有日常生活遇到的困难，现在熟了，我们也会唠唠家常，每一个电话我们都会耐心倾听，认真解答。”

维明街道选派了两名有专业资质的心理疏导人员带队，组建了由专业社工、教师等为骨干的心理疏导团队，通过电话交谈、微信沟通等方式，为隔离人员提供心理疏导服务。

“小刘，又听到你的声音了，每天和你说说话就不闷得慌了，我特想见见你，等疫情结束吧。这儿吃得好住得好，你们受累了……”在辖区一处隔离点，年近七旬的张阿姨平时在村里热闹惯了，现在独自居住一时难以适应。维明街道办事处行政综合服务中心主任刘金培作为心理疏导人员，经常与张阿姨电话连线，让她不再感到孤单。

“这份不要肉的是217房间刘阿姨的，这份把米饭换成花卷的要送到219房间……”在新石街道辖区一处隔离点，工作人员针对入住人员不同的饮食需求，将整体配送的餐品变成了“个性定制”。

隔离不隔爱，温暖一直在，这也赢得了隔离人员的理解和支持。“政府待我们挺好，感谢工作人员的帮助和关怀，我会踏实在这里住着，相信再坚持几天一切都会好起来的。”张阿姨说。（记者 王峻峰 通讯员 黄 惠）