宅家热疗：调整人体气血平衡

暖水袋是过去人们用来取暖的工具，随着暖气普及，暖水袋渐渐退出历史舞台。但大家不知道，暖水袋除了取暖，在养生领域有着不少妙用。最近广州天寒地冻，很多人都选择宅在家里，不妨试试用暖水袋做养生理疗吧。

广州中医药大学第一附属医院治未病科邝秀英副主任中医师介绍，人体气血输布均衡，阴阳调和，人就不会生病；气血输布失衡，例如气滞、血瘀、寒凝、痰阻等导致经络堵塞，脏腑功能偏盛或偏虚，身体就会出现各种问题。常见表现有四肢疼痛麻木、失眠、嗜睡、怕冷等。因人体有众多经络穴位输布，中医经常利用热疗的方式协助调整人体气血平衡，从而改善身体状态。暖水袋，就发挥了热疗作用。

敷背止咳

广州中医药大学第一附属医院治未病科许洪伟医师介绍，中医认为咳嗽多数由肺系病变引起，属上焦病变。肺主皮毛，人体受外邪侵袭时容易损伤肺脏，导致邪气滞留肺部，引发咳嗽。年老体弱人群正气不足，年轻人寒凉饮食、熬夜等不良习惯导致正气耗伤，使得邪气一旦深入，缠绵难愈。这种情况，可用热水袋温通背部经络，激发背部肺俞、风门、大椎、定喘等穴位御寒祛邪、化痰止咳的作用。

具体操作方法：俯卧，在颈背部两肩胛骨之间放置一个暖水袋，温度适中，不要过烫。一旦温度冷却，马上更换热水，每次敷15~30分钟。热敷完毕，若有微微汗出，及时擦干并保暖，防止邪气再次乘虚而入。

敷颈助眠

邝秀英介绍，颈部气血供应大脑，可以养心养神，提高睡眠质量。若颈部供血不佳或经络不通畅，气血不能自然流通，容易引起失眠症状。枕部有一穴位叫安眠，通过热敷可改善局部气血状态，促进脑部供血，缓解颈部肌肉紧张，达到助眠作用。

具体操作方法：去枕平卧，将暖水袋置于颈枕部，每次时间约20分钟，结束后注意颈部保暖，防止进风。

敷肚脐调理气血

肚脐是身体连接先天的通道，中医穴位名叫神阙，热敷该穴位可以调理足少阴肾经和足阳明胃经。同时，脾胃为后天之本，是气血生化的源头。热敷肚脐可以调理脾胃功能，促进消化吸收和排泄，改善全身气血循环。另外，肚脐所在位置为中焦，中焦脾胃五行属土，是人体气机升降的中心轮轴，中焦脾胃之轴运转顺畅，则可促进其他各脏腑功能气机升降正常，百病不生。

具体操作方法：将暖水袋放置肚脐上，手扶暖水袋紧贴肚皮进行轻盈缓慢的揉搓，使热力向深部渗透，每次热敷时间以10~15分钟为宜，每日可重复使用2~3次。敷脐前后应避免过食寒凉。寒食腹痛、痛经、腹泻、便秘、手足冰凉等人群均可使用该法。（记者 陈辉 通讯员 刘庆钧）