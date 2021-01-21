大寒至头痛发，盲目止痛行不通

医案：小王，35岁，反复头痛1年余

德叔的学生小王去年刚毕业，目前也在医院工作。平时很少生病的她，入职以来经常出现头痛。起初经前出现头痛，但近来头痛频繁，眼睛干涩，于是自行开方治疗了一段时间，但效果一般。入冬以来，还开始出现眠差，难以入睡，易醒，汗出多。她喜欢喝冷饮，但经常嗳气，胃脘部胀满，时不时反酸，白带多。年底应酬多，经常熬夜加班，头痛便加重，一到晚上疼痛难以控制，需服用止痛药才能缓解。有一次痛到想撞墙，还伴有呕吐，半夜急诊查头颅CT却未见异常。无奈之下，半夜发信息向德叔求救。

德叔解谜：过度消耗，掏空库存

德叔表示，小王这种头痛就是长期工作压力大，又不懂得调整心态，加上饮食不节，喜饮冰冻饮品，脾阳受损，加上肝血不足，所以出现头痛欲裂，甚至呕吐等不适。前期小王治疗重在疏肝解郁，并未重视调脾，因此疗效欠佳。治疗上德叔使用平肝柔肝之品，加以调脾补气，佐以少量泄肝火之品，并强调不能过度疏泄，当小王服用第二剂中药时，头痛已减轻大半，眼睛也没那么干涩了。

预防保健：疏泄有度，劳逸结合

大寒至，寒气盛。小王此类人群应注意保暖，尤其是头颈部及足底。经期洗头建议用艾叶水或者姜水，洗完要及时吹干，不建议深夜洗头，防止受寒。外出可以佩戴帽子或围巾，注意头颈部保暖。如今很多爱美女性，到了冬季也不爱穿袜子，或是穿露脚踝的船袜，德叔强调要尽量选择过踝关节的中筒袜或者长筒袜，在家里穿毛拖鞋，防止寒从脚起。建议每次月经干净后饮用当归圆肉饮，具体如下：当归10克，桑葚10克，圆肉、红枣各15克，煎煮约30分钟，代茶饮，连续服用3-4天。

德叔养生药膳房

茯神党参煲瘦肉

材料：猪瘦肉500克，茯神15克，党参20克，枸杞子30克，生姜3-5片，精盐适量。

功效：补气健脾，安神补肝肾

烹制方法：将上述食材洗净，猪瘦肉洗净，切片备用；一起放入锅中，加适量清水1750毫升（约7碗水量），武火煮沸后改为文火煲1.5小时，放入适量精盐调味即可。此为2-3人量。

当归陈皮焖羊排

材料：羊排骨500克，当归10克，陈皮3-5克，生姜3-5片，食用油、生抽、精盐适量。

功效：温中散寒，健脾理气

烹制方法：诸物洗净，羊排骨洗净，切块，放入沸水中焯水备用；锅中放入适量食用油，炒热后放入姜丝、羊排，炒热片刻，再放入当归、陈皮，加适量清水750毫升（约3碗水量），加盖焖约30分钟，再放入生抽、精盐调味即可。此为2-3人量。（记者 林清清 通讯员 沈中）