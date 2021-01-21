抗疫者的心声 不悔真情付出

在抗疫的366天里，广州涌现出无数奋战在一线的工作者。广州“战疫”取得阶段性胜利，离不开抗疫人的艰辛付出。在这难忘的一年里，他们留下许多难忘回忆，手机里珍藏着不少影像资料。下面，请听抗疫人讲述照片背后的战“疫”故事。

市八医院院长雷春亮

“各方面的工作都要做好做细致，不能出意外”

广州日报讯 （全媒体记者张青梅）这似乎只是一张普通病人正在做牵引的照片。但这个病人并不普通——她是广州市第八人民医院隔离五区的护士长万秀兰，也是广州市抗击疫情先进个人。她还有一个身份——广州市第八人民医院院长雷春亮的妻子。当这张照片背后的故事徐徐展开，我们见到抗疫人的“无情”与“苛刻”。

2020年1月20日，广州市正式收治第一例新冠肺炎确诊患者。作为广州市抗击新冠肺炎的主战场，广州市第八人民医院收治了广州市94%的确诊病例，与之相伴的是掌舵人雷春亮的各种忙碌。

当时，武汉的疫情还没明朗，也没有封城，但雷春亮在1月6日就召开了院长办公会，专题会议讨论应对疫情。

雷春亮表示，“在每年的冬春交际，我们都会密切关注全球重大感染病信息、对医务人员进行培训，这是常态化工作。2019年12月底，武汉的不明原因肺炎病例已经引起我们的关注。作为一个有着30多年传染病防控经验的老医生，凭着职业敏感，我觉得必须重视起来。”

2019年12月底，市八医院对原来的院内应急预案进行修订；除了省、市培训以外，医院层面和各科室都多次组织培训；救治物资、个人防护物品在常态化基础上大量增加，除了防护服、N95口罩外，包括对呼吸道传染病患者进行插管、气管切开等高危操作时需用到的正压头盔，市八医院“毫不手软”地准备了110个，“要知道，一个就要两万多元。”雷春亮说道。

2020年1月20日，市八医院通过公众号发出《给广州市民的一封信》，表示全体医护人员取消休假，随时待命。雷春亮还叮嘱兄弟医院做好准备。事实证明，他的决定是正确的，在很多医院物资告急时，市八医院还有盈余物资来支援毕节的对口帮扶单位、中山五院等。

从2020年1月6日到12月12日，仅全院防控专题会议就开了45次。从2020年1月20日至今，雷春亮没有完整休息过一天。

20分钟 去年的团年饭有些仓促

万秀兰是市八医院隔离五区的护士长，从2020年1月19日开始，她就一直住在隔离酒店，而雷春亮则住在家里，夫妻俩经常连着七八天都见不上一面。

2020年除夕夜，雷春亮跟妻子约好一起吃团年饭，结果刚吃了不到20分钟，雷春亮就接到医院党委书记的电话，马上撂下碗筷赶回医院。

市八医院党委书记黄毅说：“大家边吃盒饭，边讨论方案，最终方案在年初一凌晨敲定，大家都不知道新年的钟声已经敲过。”那晚，雷春亮回到家已经接近凌晨3时。

8分钟 妻子住院但看望时间有限

2020年7月9日下午3时许，一大批抗疫物资被送到市八医院，万秀兰带着科室4人将物资搬运到1号楼。

电动三轮车载着物资向1号楼驶去，在拐弯上坡时，意外发生了——由于货物太重，司机转弯有点急，三轮车车头突然翘起，车尾的物资瞬间砸下，砸在跟车的万秀兰左腿上，血一下子渗出来，皮开肉绽，骨头隐约可见。同行的人吓坏了，赶紧将她送到急诊科。

复位消肿后，7月20日，万秀兰做了手术。而雷春亮12天后才第一次去病房看望妻子。在妻子住院的60天里，雷春亮看望了3次，总共约8分钟。

万秀兰在接受线上采访时，打出一个流泪的表情，但她马上说，“疫情期间工作十分忙，可以理解！”

当记者拿出万秀兰的康复照片给雷春亮看时，他沉默了。本以为他会表达对妻子的歉意，但没想到，他说：“她在惹事，分散我的精力。保障好自己，才能更好地对付敌人。各方面的工作都要做好做细致，不能出意外。”

怪他吗？一旁的万秀兰笑着说，“不怪，他心里装着大事，我支持他。”

市疾控中心科员马钰

“对于羊城百姓而言，每一夜都是被守护的夜”

广州日报讯 （全媒体记者伍仞 通讯员穗卫健宣、穗疾控）画面中，疾控人正在调取监控视频，追踪病例活动轨迹。过去一年，他们用尽各种方法和新冠病毒赛跑，马钰就是其中一员。马钰是广州市疾病预防控制中心传染病预防控制部科员，也是一位妈妈。去年1月，正在休产假的她坐不住，给4个月大的女儿断了母乳，第二天就从湖南老家回到岗位，“我是疾控人，这么大的疫情发生，如果我不回工作岗位，说不过去！”

在广州抗疫一周年来临之际，广州日报记者回访马钰时，她不由得感慨，“晃眼一瞬间居然一年了！”她先后担任市疾控中心防控专班密切接触者管理小组组长、白云南沙流调片区片长、风险评估小组组长。

马钰说，抗疫这一年，她和一线流调队员见证了许多个广州的凌晨，“2020年，对于每名流调队员来说，广州的夜，是与病毒赛跑的夜，防患未然的夜，精神高度紧张的夜。但对于羊城百姓而言，每一夜都是被守护的夜。”

不放过细节 还原病例感染真相

去年12月20日凌晨，一份阳性核酸检测结果拉响了疾控警报。南沙区入境隔离酒店内的一名工勤人员定期核酸检测为阳性。南沙片区流调分队

前往进行病例流调，于凌晨4时到达酒店。得知感染者没有风险地区外出史，酒店近一个月没有发现新冠病人，这让马钰和同事提高警觉，“是从何处感染？是否有未发现的入境感染人员已解除隔离？”流调队员们一边梳理近14天入境解除隔离人员去向，发函追踪健康和检测情况，一边组织酒店旅客、员工和病家周边居民开展核酸检测和管控。

当流调队员有空再次抬头环视四周，看到的已是熙攘的街道和刺眼的阳光。没有人意识到冬至的到来。感染来源还没明确，流调和大数据轨迹显示病例活动场所达20多个，一旦传播很可能引起社区传播，于是大家没来得及吃上午饭，又启动重点场所排查和接触人员甄别工作，直至晚上。

21日凌晨3时，酒店隔离旅客核酸结果显示，一名在住的入境人员阳性，给疫情流调带来希望。于是，流调队员即刻联合相关部门，调取了酒店所有视频监控，重点核对有无工勤人员近距离与这名入境人员接触。已持续作战24小时的队员们不敢松懈，继续查看十几个小时的视频，仔细将每个接触画面截屏保留。

但因为工作人员穿着防护服，辨识度差，于是大家改变策略，将接触前后十几秒的视频保存，发送给该名感染的工勤人员确认。追踪密接人员、开展大规模人群筛查的工作在同步进行。最终，通过行走步态的特征，确定该工勤人员在当月10日下午曾接触过上述入境病例的生活垃圾，并在楼道脱卸手套触摸过自己的手机。同时，省实验室测序结果显示酒店员工与入境病例基因序列高度同源，变异位点完全一致。该工勤人员为境外输入关联感染者，属于散发个案。此时，已是23日凌晨。疾控流调队员不放过任何细节，还原了隔离酒店工作人员感染的事实真相。马钰说，过去、此刻、未来，流调队员们都将用专业素养和敬业态度，守羊城一方土地，护花城百姓安康。