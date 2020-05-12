北京老年医院内科总护士长述说疫情风暴中的“护患真情”

人民网北京5月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，北京老年医院内科总护士长纪冬梅分享了在援鄂期间护士们和患者之间的故事。

“让我们最感动的还是那些患者，只要护士在病房做操作，患者都会戴好口罩。一次，一位患者正在打电话，当时他立即就说，我一会儿再打给你，然后就挂了电话，戴好口罩。当时他那种急迫而又紧张的找口罩的动作，让我们在场的护士特别感动。还有一次，护士去教一位婆婆做呼吸操，当时护士告诉这位老人，做呼吸操对于她的疾病有很多好处，就准备带着她做。但是，老人马上拒绝了，原来老人是担心跟着护士做呼吸操时，会将病毒传染给护士。”纪冬梅说。

“在武汉支援期间，我们和患者发生了很多类似的事，患者总是把保护我们放在第一位。这也让我们体会到了在这种疫情风暴中的护患真情。”纪冬梅说，其实很多时候不是我们在保护自己，而是我们被患者保护着。她记得曾经有患者对他们说过，“你们是武汉借来的‘天使’，我们武汉也要把‘天使’完整的还回去。”

在谈到武汉期间遇到的最大困难。纪冬梅表示，1月27日（大年初三）的时候，我们抵达了武汉，当时北京援鄂医疗队在短短的一周时间内就开放了3个病区150张床，护理人力相当的紧张。最初护士的班次是6个小时一次，中间在轮换的时候，休息的间隔时间也非常短，在病房里很多护士穿着防护服都需要跑起来，才能完成本班次的工作量。2月份的天气有时会风雨交加，护士在病房里却依然能挥汗如雨、汗流浃背。