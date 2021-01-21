温中行滞 推荐黑蒜炖鸡

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：温中行滞

推荐理由：大寒腊八汤水

材料：黑蒜3粒、去皮鸡腿1只、瘦肉25g、火腿2片、陈皮1瓣（1-2人份）。

烹调方法：

鸡腿洗净、斩块、飞水。瘦肉洗净、切块、飞水。火腿切小薄片，可用水稍稍洗一下，以减咸。炖盅内放入所有材料，加水9分满，文火炖煮约1个小时，加入少量食盐调味即可。

汤品点评：

黑蒜是用新鲜蒜经过加工后，蒜瓣由白色变成了深褐色或黑色，质地由爽脆变成了软糯，没有了生蒜的辛辣刺激及蒜臭味，对胃肠道的刺激下降。这些变化使得黑蒜更被接受，用来炖汤口感也被大众接受。

黑蒜保留了生大蒜原有的营养成分，多酚、低聚糖、SOD等功能成分及活性比生蒜增加，认为其具有抗氧化、调节免疫、调节血脂血糖等功效。大蒜多糖在高温下发生了降解，生成的低聚果糖对肠道的调节作用可能加强。可见，黑蒜是一种口感不错的保健食品，但也需要考虑其剂量。