宁夏全力保障疫情防控用医疗器械质量安全

近日，记者从宁夏回族自治区药品监督管理局获悉，结合冬季新冠肺炎疫情防控需要，该局要求各级药品监管部门在1月1日~2月5日期间对全区医用口罩生产企业和医用防护服、医用口罩、红外体温计、呼吸机和新冠病毒检测试剂盒经营企业开展重点检查，全力保障自治区疫情防控用医疗器械质量安全。

据悉，自治区各级药品监管部门此次检查重点包括：生产企业是否按照技术要求组织生产、质量管理体系是否保证持续有效运行、标签说明书内容是否与备案内容一致；经营环节随货同行单、供货商资质等是否规范；对疫情防控用医疗器械实行严格审评审批，对使用量大、百姓关注度高的疫情防控用医疗器械加大监督抽验力度，并督促生产经营企业落实不良事件监测主体责任，加强监测、有效预警，做好不良事件监测处置。

此外，该局还要求全区各级药品监管部门继续加强与卫健、发改、工信、公安等部门的沟通协作，进一步健全完善工作机制，真正实现疫情防控用医疗器械生产、经营、使用全生命周期质量监管，为宁夏疫情防控工作保驾护航。（记者胡芳 通讯员王占军）