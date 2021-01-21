热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

北京1月20日新增2例本地确诊病例 均在大兴融汇社区

2021年01月21日08:51 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京1月21日电 据北京市卫健委消息，1月20日0时至24时，北京新增2例本地新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；治愈出院2例。

　　本地确诊病例：

　　病例1，某男，9岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月18日诊断为无症状感染者，1月20日出现发热等症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

　　病例2，某女，87岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月20日核酸检测结果为阳性，由120负压救护车转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

　　境外输入确诊病例：

　　某男，32岁，中国籍。1月18日从塞尔维亚出发，经丹麦乘坐国航CA878航班于1月19日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日反馈检测结果为阳性，由120负压救护车转至定点医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月20日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

　　已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

冬季开窗通风次数减少 居家清洁消毒做到“七要”  冬季天气寒冷，人们开窗通风次数减少，场所相对密闭，增加了流感等呼吸道传染病传播风险。那么，冬季如何做好居家清洁消毒？ 【详细】

手机不离手，成了“低头族”？这3个动作拯救“手机脖”  每天吃饭、工作、通勤，很多朋友总离不开手机，不知不觉中就成了“低头族”，这可怎么办？如何拯救“手机脖”？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn