北京1月20日新增2例本地确诊病例 均在大兴融汇社区

人民网北京1月21日电 据北京市卫健委消息，1月20日0时至24时，北京新增2例本地新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；治愈出院2例。

本地确诊病例：

病例1，某男，9岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月18日诊断为无症状感染者，1月20日出现发热等症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例2，某女，87岁，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月20日核酸检测结果为阳性，由120负压救护车转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

境外输入确诊病例：

某男，32岁，中国籍。1月18日从塞尔维亚出发，经丹麦乘坐国航CA878航班于1月19日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日反馈检测结果为阳性，由120负压救护车转至定点医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月20日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。