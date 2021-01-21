1月20日0-24时吉林省新增本地确诊病例33例、无症状感染者6例

1月20日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至1月20日24时，全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。

1月20日0-24时，全省新增本地确诊病例33例（通化市29例，长春市2例，松原市2例），其中28例（通化市24例，长春市2例，松原市2例）系由此前通报的无症状感染者转为确诊病例。截至目前，本次输入性疫情全省累计报告确诊病例162例（通化市123例，长春市37例，松原市2例），其中危重型4例，重型9例，普通型114例，轻型35例。截至1月20日24时，全省累计报告本地确诊病例300例，累计治愈出院136例，在院隔离治疗162例，病亡2例。

1月20日0-24时，全省新增无症状感染者6例（通化市6例）。截至1月20日24时，全省现有无症状感染者39例（通化市28例，长春市9例，松原市2例）。

以上新增确诊病例和无症状感染者均是在集中隔离医学观察期间及扩大核酸检测开展主动筛查发现，详细情况有关地区将向社会发布。

目前，对以上确诊病例已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行终末消毒。

提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）