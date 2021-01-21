石家庄：核酸检测24小时后可查询结果

1月20日，石市举行新冠肺炎疫情防控工作第16场新闻发布会，副市长孟祥红介绍了全市疫情防控工作最新进展。市疫情防控指挥部核酸检测分指挥部、市疫情防控指挥部社区和农村工作分指挥部和市卫健委有关负责同志回答了媒体提问。

1月20日0时至12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例5例，分布情况是藁城区3例，新乐市2例；全市新增新冠肺炎无症状感染者3例，新乐市1例，长安区1例，桥西区1例。1月2日至1月20日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例784例，现有新冠肺炎无症状感染者183例。除已经治愈出院的康复者外，其他均在定点医院集中救治。

1月19日，石市又有1例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至20日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院17例，累计解除集中医学观察23例，累计死亡1例。治愈出院病例全部送至石家庄市第五医院再进行14天隔离观察。

孟祥红介绍了全市疫情防控有关工作的进展情况。

在救治确诊患者及无症状感染者方面，石市聚焦危重症、紧盯重症、重视轻症，千方百计救治，努力提高治愈率、降低病亡率。一是按照“四集中”原则，所有患者均集中安排在定点医院隔离治疗，在国家级专家组指导下，一人一个专班、一个专家小组、一个救治策略、一套治疗方案，确保诊疗效果。二是坚持中西医并重、中西药并用，注重发挥中医药特色优势，避免无症状感染者、轻症患者等向重症转化。三是对患者做好营养支持和心理干预。四是对所有进入定点医院的人员，落实查验健康码、分诊等措施，院内所有医护人员、患者及家属定期进行核酸检测，预防交叉感染。

截至1月19日24时，全市在院患者共919例。其中，河北省胸科医院469例，分别为轻型8例，普通型330例，重型13例，危重型5例，无症状感染者113例；石家庄市人民医院446例，分别为轻型108例，普通型288例，重型6例，危重型3例，无症状感染者41例；石家庄市第五医院4例，均为无症状感染者。目前，危重型和重型患者病情稳定。

石市发生新冠肺炎疫情以来，国务院联防联控机制高度重视，国家、省卫健委给予有力支持，有关兄弟省市派出多支医疗团队火速驰援。截至目前，全国各地支援石市的医疗人员累计达到3470人，其中，国家和省外支持石市抗疫的医疗卫生人员有1231人，包括国家专家组43人、国家医疗队93人、核酸检测人员681人、流调队员155人、院前急救259人，省内兄弟地市支援石市抗疫的医疗卫生人员达到2239人，他们中很多是经过武汉抗疫实战、医疗领域公认的权威专家。这些医疗团队到石家庄市后，全力投入流行病学调查、核酸采样检测、转运救治等工作，英勇逆行、连续作战，生动诠释了大爱精神，为石市抗击疫情提供了强大力量。

从1月20日开始，石市紧锣密鼓开始了新一轮全员核酸检测。据了解，上一轮全员核酸检测结果已上传至中国疾病预防控制信息系统，市民可通过“河北健康码”快速查询，本轮检测结果可在全部检测完成24小时以后查询。（首席记者 李惺）