记者直击核酸检测样本采集：“这一次核检采样更快更有序了！”

1月20日起，石家庄市启动新一轮全员核酸检测。首日，与居住地天域嘉园社区居委会做好沟通，记者到辖区红星花园小区做了一名志愿者，协助维持现场秩序。“社区、物业、志愿者通力配合，让本次核酸检测采样更高效、更有序、更安全！为他们点赞！”检测现场，不时有居民发出赞叹之声。

38名社区志愿者分工协作

新华区赵佗路街道红星花园小区位于北二环红星街与颐宏路交叉口附近，有12栋7层住宅楼，720户1800多人。第三轮全员核酸检测采样点设在小区物业办公楼一楼大厅。

早晨7时30分，协助做此次核酸检测采样的红星花园小区志愿者团队的38名志愿者已经在物业办公楼前集合，听队长段春霞做最后的统筹安排。

“按照分工，大家要各司其职，谁负责哪个楼哪个单元，一定要保证不遗漏一户，不遗漏一人！群里通知没下来的，咱们要爬楼敲门通知……”当天，恰逢大寒天气，冬日的早晨，室外温度零下10摄氏度，寒气逼人，滴水成冰。即便是穿着厚厚的羽绒服和棉鞋，在室外站了十几分钟，已冻得发抖。

据介绍，为保证第三轮核酸检测更有序，这支志愿者队伍总结了前两轮检测采样的经验，提前做好统筹安排，将参加志愿活动的30名成员分为4个小组，分别是录入信息组、核查信息组、维持秩序组和跑楼组。

“每一名志愿者分工不同，你就当流动志愿者吧，协助维持现场秩序。”等一切工作安排妥当，段春霞给记者安排了一个“流动岗”，她还不忘叮嘱：“注意防护，一会儿干起活来，你就不觉得冷了。”

天域嘉园社区居委会工作人员杜丽军负责红星花园小区核酸检测采样点位。“我们社区工作人员昨晚忙到了11点才下班，前期需要我们做很多准备，诸如安排检测采样点位、协调志愿者团队、分发检测物资、核对检测人数等，我们多做一点、多想一点，就是希望小区居民能少等一会儿、少冻一会儿。”1月20日一大早，杜丽军就赶到了红星花园小区的核酸检测采样点，协调处理各类前期事宜。

从下楼到完成采样仅用5分钟

8时许，来自赵陵铺镇卫生院和红星花园社区卫生服务站的高蒙、韩莉、杨彦存、曹霞等4名医护人员，准时来到了检测采样点。他们穿好防护服，戴好护目镜和口罩，就开始投入到紧张有序的核酸检测采样工作中。

“采样期间，我们不喝水，就是为了不去厕所，尽快完成工作。”休整间隙，杨彦存告诉记者，他这是第三次参加核酸检测采样工作，“不累，我们都习惯了！”

8时20分许，采样工作正式开始。社区38名志愿者迅速进入工作状态，其中跑楼组的16名成员最为忙碌。他们的主要任务就是组织居民有序下楼，按顺序排队检测。

“居民们，下楼检测了！带上身份证……”在小区1号楼前，跑楼组成员、退役军人宋立强拿着喇叭冲着1号楼大声喊。

另一名跑楼组成员已经快速上楼，逐层敲门，“下楼检测了！”

在单元门口，跑楼组成员苏志婧拿着1号楼住户名单，逐一核实检测居民所住楼号和人数，侯景义则负责组织排队，“10人一组，排好队采样。”

8时30分，1号楼住户90后的范晨琳走出家门，排队经过社区中心小广场，走到物业大厅检测采样点，通过手机扫码，志愿者协助录入身份证信息，到医护人员做核酸采样结束，“我看了一下表，从下楼到检测采样结束用时5分钟，比上次检测还快！”范晨琳真切地体会到“智能测”+“服务好”的高效和有序！

“1号楼差不多了，开始组织2号楼。”“2号楼三楼有住户没下楼，你上去看一下。”“跟检测点说一下，1号楼完毕。”……当天，红星花园小区跑楼组成员不停地在小区楼宇间穿梭、楼上楼下的跑着，协调组织居民忙个不停。

“我都跑得出汗了，一点儿也不觉得冷！”与站在广场维持秩序的记者擦肩而过时，一名身穿黄马甲的跑楼组成员笑着说，他们多跑动，居民就能少等候。

“西进东出”秩序更好

红星花园小区的核酸检测采样点位于物业楼一楼大厅。从居民楼到检测采样点的主干道上，每隔三四米就有一名身穿黄马甲的社区志愿者做引导员，并不时维持现场秩序， “大家间隔一米，不要扎堆。”“可以进来了，10人一组。”……在社区志愿者的引导下，居民们有序排队采样，少有扎堆、聚集的现象。

10时许，下楼等待的居民日渐增多，社区志愿者有意识地引导这些居民先到中心小广场等候，然后再依次排队进入采样区域。

作为维持秩序组成员，由于长时间待在户外，他们的手脚早已冻得冰凉，只能不停地在原地搓手、蹦跳。“我的脚都冻僵了！不过没关系，能为社区做点事，我们感到高兴！”小区志愿者团队年龄最大的志愿者，66岁的李新建和其他维持秩序组成员一直坚守岗位。

物业主管崔丽告诉记者，为了减少人员聚集和户外等待时间，他们将物业楼一楼大厅的西门设为入口，东门设为出口，在一楼走廊地下还张贴有醒目的“一米线”标识，“居民西门进，东门出，减少接触，也不会扎堆。”崔丽说。

记者看到，在西门入口处，有两名信息核实组的志愿者正在对进入大厅的居民一一核实身份。“您住几号楼？您叫什么？”在信息核查组成员李向琴的桌子前，放着小区居民的信息资料表，每核对一个人，她就在表上做个标记，“我们多一道手续，就是为了保证全员检测，不漏一人，不漏一户。”

在核酸采样现场，记者看到，医护人员杨彦存每取完一次样本，就不停地搓着戴着厚厚防护手套的双手，“杨医生，你也冷吗？”记者心生疑惑。

旁边协助他的医护人员韩莉笑着答道：“他那是用洗手液洗手呢，保证安全。”记者这才注意到，杨彦存的一旁放着一瓶医用洗手液。“我们不能缺一道安全环节！”忙碌不已的杨彦存顾不上和记者多说一句话。

“夫妻档”志愿者齐上阵

在户外维持秩序的4个多小时里，记者看到最多的是社区志愿者、小区居民的通力配合；听到最多的是，第三次检测采样速度更快了，组织更有序了，流程更安全了。

“这都得感谢我们的居委会、物业和志愿者们，是他们让我们少挨冻，少等待，让我们检测更放心！”采访时，不少居民如是说。

记者获悉，志愿者团队中还有两对“夫妻档”，他们是胡秀国和徐金龙、菅兰巧和李文杰。“我媳妇这两天肠胃不舒服，她在户外值守3个多小时了，我让她休息一会儿，我替她。”虽然媳妇身体不好，但李文杰支持媳妇当志愿者，“小区就是我们的家，我们不来守护，谁来守护呢？”

11时30分许，天域嘉园社区党总支书记房爱华告诉记者，此次疫情发生后，有越来越多的社区志愿者挺身而出，义务为小区做些力所能及的贡献，维持秩序、录入信息、核查信息等，体现了社区的凝聚力和向心力。

“此次红星花园小区志愿者团队中的付文军、徐金龙等十几人自发从1月12日开始，作为物业的补充力量，义务为小区做全面消杀，连楼道、地下室等区域也不放过，社区居民都非常感激。”在房爱华看来，志愿者团队每一个人都了不起，都值得大家学习。

1月20日17时许，记者获悉，该小区已采样1800多人，剩余行动不便的人员，医护人员正在为他们提供上门检测采样服务。（首席记者 杜慧）