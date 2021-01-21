增强巨噬细胞代谢能缓解认知衰退

逆转认知老化真的可能吗？据英国《自然》杂志20日发表的一项神经科学研究指出，一种能减轻炎症、增强巨噬细胞这种免疫细胞代谢的药物可以逆转小鼠的认知功能衰退。该研究提出了导致年龄相关性认知功能衰退的一些关键变化，并指出这种症状可能不是永久性的。

低度炎症是衰老的一个关键特征。因为人体的保护机制，其实是一套严密的免疫防御系统，入侵细菌会立时引起人体炎症反应，白细胞和大量“防御斗士”对病原体展开攻击。防御的一方通常会胜利，理论上讲，“刺激”消除后，炎症反应也会逐渐消失，组织回到正常状态。但在某些特定情况下，炎症依然会持续，这种低度炎症不像通常的炎症一样可以明显感觉到它的存在，其更像人体内未被完全熄灭的“火苗”。

机体通过炎症反应抵抗了病原体的过程，可以说保障了人类几千年来的生存，但同时，科学家发现这种炎症也会缩短生命。现在，低度炎症已被认为会促进许多年龄相关性症状，如认知衰退、神经变性、动脉粥样硬化。不过一直以来，引起和维持这些变化的机制尚不能明确。

此次，美国斯坦福大学医学院科学家卡特林·安德里森及其同事提出了巨噬细胞的一个可能作用。衰老小鼠的巨噬细胞比年轻小鼠的代谢率低，并拥有大量名为前列腺素E2（PGE2）的促炎性分子。研究人员的分析表明，用抑制PGE2信号通路的药物处理小鼠时，细胞代谢能恢复到年轻水平，炎症也会减轻。

此外研究团队发现，抑制小鼠的PGE2信号通路还能逆转空间记忆测试中的与年龄相关的记忆减退，恢复对于学习和记忆非常重要的海马脑区功能和可塑性。

在论文随附的新闻与观点文章中，德国神经退行性疾病中心科学家乔纳斯·耐赫表示，这一研究结果可以表明，年龄相关性认知衰退不一定是一种静态或永久的症状，抑制PGE2信号通路可以逆转认知老化。

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生存是一场恒久的战争。有的厮杀我们看得见，有的搏斗虽然肉眼看不见，却依然血雨腥风——在人们体内，细菌、病毒、寄生虫和人体免疫系统的战斗即如此。很庆幸，我们的免疫系统大多时候都是得胜方，不过，这些斗争却给机体隐隐埋下了衰老的种子。人类想要真正逆转衰老，在未来很长一段时间内都不可能实现，但如果通过了解这种机制，能在一定程度上抑制认知和神经系统的老化，亦不失为医疗史上里程碑式的成就。（记者张梦然）