《国家卫生健康委办公厅关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》解读

婚孕健康教育、婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸是婚前孕前保健及生育全程服务的重要内容，也是出生缺陷一级预防的重要措施，对于促进生殖健康、预防出生缺陷、提高婚育质量和出生人口素质具有重要作用。《基本医疗卫生与健康促进法》明确将婚前孕前保健纳入基本医疗卫生服务。《健康中国行动（2019-2030年）》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》对进一步做好婚前孕前保健及出生缺陷防治等工作提出明确任务要求。为贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》《健康中国行动（2019-2030年）》，落实《全民健康信息化为基层减负工作措施》，全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防工作，国家卫生健康委制定印发《关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》（以下简称《通知》），指导各地统筹推进婚前孕前保健工作，不断提高服务可及性、促进服务均等化。

《通知》主要包括八部分内容：一是进一步提高思想认识；二是注重人才培训，强化能力建设；三是优化规范服务，强化质量监管；四是精简报表报送，强化信息管理；五是推进宣传教育和知识普及常态化；六是提高婚前保健和婚前医学检查可及性；七是促进孕前优生健康检查和增补叶酸均等化；八是严格落实工作要求。

作为2020年5月份国家卫生健康委等五部门联合印发的《关于加强婚前保健工作的通知》的配套文件，《通知》认真贯彻全周期服务理念和预防为主方针，积极顺应新时代婚前孕前保健及出生缺陷一级预防工作新形势新要求，对统筹推进婚前孕前保健工作提出明确任务要求，着力强化政策完善和制度保障。一是坚持需求便民导向，回应破解“系统报表繁”等基层反映的突出问题，整合精简孕前优生健康检查项目信息系统及报表，为基层减负。二是尊重基层首创精神，总结推广基本公共卫生服务项目扩充等基层探索的实践经验。三是强化工作部署推进，就婚前孕前保健专业人员纳入人才培训项目、婚姻登记、婚前医学检查和优生指导“一站式”服务、婚前孕前保健服务资料档案电子化、孕前优生健康检查和增补叶酸服务城乡居民全覆盖、建好用好婚姻家庭健康咨询室和生育服务咨询室等重点任务提出明确要求，从供需两端持续发力，确保服务可及性和均等化程度不断提高，有力有效推进出生缺陷综合防治。