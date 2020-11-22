国家卫健委：31省份新增新冠肺炎确诊病例17例 其中本土病例3例

人民网北京11月22日电（记者 杨迪） 据国家卫生健康委网站消息，11月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例14例（福建4例，上海3例，陕西2例，北京1例，天津1例，浙江1例，广西1例，四川1例），本土病例3例（内蒙古2例，上海1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者1107人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例301例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例3775例，累计治愈出院病例3474例，无死亡病例。

截至11月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例316例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例81481例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86431例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者876138人，尚在医学观察的密切接触者11375人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察23例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者365例（境外输入361例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6217例。其中，香港特别行政区5560例（出院5248例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区611例（出院546例，死亡7例）。