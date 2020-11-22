说明书上的用药时间，到底该怎么理解？

选择合适的时间服用药物，不仅能有效地保障药物治疗效果，还可能降低药物的副作用。吃药的间隔时间是根据药物在体内代谢的动力学决定的，只有按说明书规定的时间间隔服药，才能确保药物在人体内保持一个相对稳定的治疗浓度。想要达到最佳治疗效果，不能擅自缩短服药时间或不规律的服药，以免药物浓度过高引起药物中毒或副作用太强，或浓度过低达不到预期的治疗效果。

药品说明书中常见的药物服用时间：

1.晨服：指早晨起床后进食早餐前1小时，如抗结核药物利福平、异烟肼在清晨顿服，可以产生很好的杀菌效果。

2.空腹：很多人认为只要在吃药时保持空腹就可以了，吃完药就可以立马去吃饭了。这其实是一种错误的观点。它是指在餐前1至2小时或餐后2小时左右服药，例如：肠溶片类药物，该药物在胃液中不易被崩解，只有肠道中才会被吸收，所以一般要求空腹服药。

3.饭前：即三餐前30至60分钟。饭前胃内食物少，有利于药物的吸收，一般对胃无刺激性或刺激性小的药物或者需要作用于胃部的药物需要饭前服用，例如胃黏膜保护剂药、促胃肠动力药、抑酸药、头孢类、止泻药等。

4.饭时：指饭前片刻或餐后片刻；饭中指与食物同服，如葡萄糖苷酶抑制剂（阿卡波糖）在小肠内竞争性抑制糖苷水解酶，使饭后血糖升高的幅度减小，只有在进食同时服药才能产生治疗效果。

5.饭后：指饭后30分钟至1小时。

6.睡前：指睡觉前15至30分钟。

7.必要时：指疼痛或突发状况时立刻服用。

8.一日一次：每日清晨或者晚上一次，并保持每天的同一时间服药。

9.一日两次：一般每日早餐、晚餐时段各一次，相隔时间约12小时。

10.一日三次：严格来说，一日三次是指昼夜24小时分三个时间段服药，即每8小时服用一次。但在实际生活中，为了病人更好地依从，一般建议病人睡眠以外分3段确定给药间隔。一般建议早中晚餐前或餐后服药。但某些药物，如抗菌药、抗癫痫药、帕金森治疗药的说明书会明确规定服药时间，如“每8小时服药一次”，应该严格按照说明书执行。

11.一日多次：尽量在24小时内均分，并且与作息时间相协调。

12.糖皮质激素服用时间为一日剂量于早上7点至8点之间。因为糖皮质激素分泌的昼夜规律变化，本身分泌的峰值就在早上7至8点，如果此时服用外源性皮质激素，会将下丘脑-垂体-肾上腺轴的抑制作用减少到最低，进而减少副作用。

同时生活中中西药联用的情况也颇为常见，而是否间隔服用也需要考量。中西药联用易造成药物发生相互作用，比如：乌梅与维生素B12同用，会降低维生素B12的生物利用度。所以，平时我们在中西药联合使用时，也需有一定的时间间隔，一般来说，间隔时间应大于半小时以上。