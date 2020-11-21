摔倒后不要马上爬起来
很多人认为，摔倒后，只要能站起来走路就没事。专家提醒，发生摔倒后不要马上强行站起，应先缓慢活动四肢，确定伤势不重再起身，谨防无移位嵌插型骨折情况发生。
哈尔滨市红十字中心医院骨外科主任唐校光介绍，进入冬季，尤其是雨雪后路面湿滑，骨科门诊患者有所增加，主要受伤部位是腕关节、髋关节周围组织及关节本身拉伤，严重者还出现颈椎、腰椎的骨折性压迫。容易发生摔伤的人群主要有4类，即老人、孩子、穿高跟鞋的女性和骑车的人。其中，老年人骨质较为疏松，发生骨折的概率高于年轻人。
“如果发生骨折，站起来试走，会导致骨折更严重。”唐校光说，由于骨折两个断端在外力作用下紧紧“咬合”，虽然可以行走，但十几分钟到半个小时后，会产生剧烈的疼痛。
唐校光说，摔伤后不要自行用活血药物或热敷，以免加重肿胀，应冰敷或用止痛药。此外，不要揉捏骨折部位，这样不仅会加重骨折，还可能导致骨折断端刺破血管和神经，应用书本、围巾等固定好骨折部位，或立即到附近医院救治。（记者杨思琪）
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