上海公布新增两例本地新冠肺炎确诊病例行动轨迹及密切接触者核酸检测结果
新华社上海11月21日电（记者袁全）记者从21日上午举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，20日上海新增的2例本地新冠肺炎确诊病例的密切接触者核酸检测结果均为阴性。
病例1，吴某某，男，39岁，11月19日晚自行至浦东新区周浦医院发热门诊就诊，入院体温39度，肺CT显示肺部有炎症表现，即被隔离留观，现在上海市公共卫生临床中心隔离治疗。
该病例为浦东机场UPS上海国际转运中心西区货运站安检员，在沪居住地为浦东新区周浦镇明天华城小区。流行病学调查显示，除工作场所外，该病例14天内到访过周浦医院、千里香馄饨听悦路拱海路口店、航头镇王楼村、祝桥镇新东村竞新小区等场所。目前上述场所已进行封闭管理、终末消毒。
病例2，李某某，女，34岁，与病例吴某某为夫妻关系，长期同住，11月20日出现发热、咽痛，自行至上海市浦东医院发热门诊就诊，肺CT显示肺部有炎症表现，即被隔离留观，现在上海市公共卫生临床中心隔离治疗。
该病例在上海市浦东医院从事护理工作。流行病学调查显示，除工作场所外，该病例14天内到访过航头镇王楼村、祝桥镇新东村竞新小区等场所。目前上述场所已进行封闭管理、终末消毒。工作场所浦东医院已实行闭环管理。
经连夜排查，截至11月21日8时，已追踪到上述两例确诊病例在沪密切接触者86人（其中家属6人），已全部落实隔离观察措施，完成首次核酸采样，核酸检测结果均为阴性。
已排查到筛查对象8120人，全部完成核酸采样。截至11月21日8时30分，7921件样本送检，4468件完成核酸检测，结果为阴性，其余样本尚在检测中。
这两例确诊病例女儿就读的学校已落实好隔离、检测、消杀等相关措施，全部改为线上教学。
目前已对相关场所的食品、物品、环境等进行采样，共采集336件样本，完成核酸检测，其中332件阴性，4件阳性。阳性样本均来自病例家中。
浦东新区周浦镇明天华城小区列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。
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