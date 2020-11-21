2020中国家庭健康大会在西安召开

11月21日，以“健康家庭·陕耀中国”为主题的“2020中国家庭健康大会”在陕西省西安市召开。来自卫生健康领域的相关领导、专家学者、企业代表及媒体代表齐聚古城西安，共同关注亿万中国家庭的健康现状，探讨如何让家庭在“健康中国行动”的引领下更好地践行“共建共享”，实现全民健康。

会议现场

第十届全国人大副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲，全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计划生育协会党组书记、常务副会长王培安，中国互联网发展基金会理事长马利，全国妇联书记处书记章冬梅，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，陕西省人民政府副省长方光华致辞。

大会宣布家庭健康研究中心正式成立。该中心以家庭研究、医疗健康研究等领域的专家学者为主体，按照“政府指导、企业运作、社会化服务”模式运行的健康研究智库，致力于中国家庭健康理念及行为模式分析。

会议开幕式分为三个环节。在“家庭健康，基层再动员”环节，河北省廊坊市卫生健康委党组书记、主任杨庆华，四川省政协委员、凉山州妇联主席马燕灵和济南市计划生育协会副会长张令军，围绕基层政府和基层卫健机构推动健康家庭工作优秀案例进行展示。在该环节中，大会发布了“中国家庭健康守门人2020年榜”，并对获奖者进行颁奖。

在“家庭健康，陕西再出发”环节中，陕西省健康陕西建设工作委员会办公室主任、陕西省卫生健康委主任刘宝琴，陕西省妇联副主席林海君和来自陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇堰河村的基层代表，分享了陕西省8类“健康细胞”示范建设方面的故事和工作经验。来自“中国家庭健康百人媒体团”的媒体代表登台亮相，并展示了陕西的健康宣传答卷。

在“家庭健康，产业再升级”环节，全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划与信息司司长毛群安，国家统计局国民经济核算司巡视员刘慧平，金融街资本运营中心党委书记李书兵与爱康集团董事长张黎刚进行圆桌对话，共同探讨家庭健康产业生态圈的建设。在该环节，中国家庭报社社长、总编辑张红苹发布了《2020中国家庭健康指数报告》。大会还评选出“2020中国家庭健康责任企业”，并为企业代表进行颁奖。

当日下午，涉及家庭建设多个领域的分会也同步举行，包含“数字家庭·健康互联——家庭健康产业生态圈分会”“婴幼儿照护服务主题分会”“全国家庭健康促进行动研讨会”“生殖健康促进行动分会”“女性健康分会”“养老健康产业交流会”等多个主题。11月22日，还将举行“物联网+家庭健康数字中心分会”等主题分会。

本次大会由中国计划生育协会、中国老龄协会、全国爱卫办指导，中央网信办信息化局、全国妇联妇女发展部、中国卫生信息与健康医疗大数据学会、国家卫生健康委人口文化发展中心、陕西省健康陕西建设工作委员会办公室、陕西省卫生健康委员会、陕西省妇女联合会、陕西省计划生育协会联合指导，中国家庭报社、中国互联网发展基金会、中国卫生信息与健康医疗大数据学会家庭健康专委会主办，家庭报文化发展有限公司、陕西文明文化创意研究中心承办，西安市卫生健康委员会、西安市妇女联合会、陕西画报社协办。

2020年是健康中国行动推行一周年，是决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会收官之年，也是“十四五”规划和2035年远景目标的关键节点，2020中国家庭健康大会在这一背景下举行，旨在促进中国千万家庭的健康建设。