国家卫健委：11月20日新增确诊病例16例 其中本土病例7例
人民网北京11月21日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至11月20日24时 新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，11月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例9例（均在上海），本土病例7例（天津5例，上海2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者1006人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例296例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例3761例，累计治愈出院病例3465例，无死亡病例。
截至11月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例308例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例81472例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86414例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者875547人，尚在医学观察的密切接触者11892人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（境外输入11例）；尚在医学观察无症状感染者378例（境外输入374例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例6174例。其中，香港特别行政区5517例（出院5239例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区611例（出院546例，死亡7例）。
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