北京同仁医院亦庄院区新门急诊楼启用

昨天上午，首都医科大学附属北京同仁医院经济技术开发区院区（以下简称“北京同仁医院亦庄院区”）新建成的门急诊楼正式启用并正式开诊。无论是硬件设施、仪器设备，还是软件条件，新院区内的配置将更为先进。未来，同仁医院医疗主体将陆续南移至亦庄院区，2021年底前通过科室搬迁和号源引导实现崇文院区门诊量压减三分之一、未来压减一半以上，床位逐步疏解800张的预期目标，带动1600余名职工南移至亦庄院区。

多学科联合诊疗让患者少跑路

据了解，北京同仁医院亦庄院区扩建项目是促进非首都功能疏解和京津冀协同发展的市重点工程，也是本市优化医疗资源布局、提升东南部地区医疗服务能力的重大民生项目，包含新建门急诊楼、住院楼和发热门诊改造等项目。该项目于2016年6月开工建设，2020年9月完成竣工验收，面积达152020平方米，床位1400张。经过前期试运行，昨天门急诊大楼正式启用、开诊。发热楼目前正在改造中，本月底有望开诊，15层楼的住院楼也将于明年年初正式启用。

11月18日下午，北京青年报记者提前来到北京同仁医院亦庄院区探访，5层楼高的新门急诊大楼窗明几净，患者正通过安检通道，有序进入门诊大厅。自助服务区内，一排排自助取号机前，有导诊人员为患者提供耐心指导，自助机可实现“建卡-取号-报到-缴费-综合打印-检查改约-电子导航”多功能一站式服务。药房前，部分患者正安静地等待电子屏幕上的叫号，急诊科内，严格落实急诊预检分诊分级，院内门诊各科室有序运转，医护人员各司其职。

值得关注的是，北京同仁医院线上患者服务APP也已同步上线。患者注册之后，可以获得一个电子条形码和二维码，凭码走遍医院。APP实现了线上挂号、支付、查询等基础医疗服务功能，患者在APP 还可以选择药品快递服务，线上缴费后，符合快递规定的药品可以通过快递到家。

在患者的就诊环节上，医院还通过优化流程、推动多学科联合诊疗，实现“患者不动医护动”。在位于门诊楼4层的耳鼻喉头颈外科甲状腺中心，右边是诊室，左边就是B超室，两个房间相通，在这里，甲状腺中心医师与超声科医师联合出诊，患者在右边的诊室看诊之后，可来到隔壁房间直接做B超。而此前，超声科都设在二层，患者如果要检查就得下楼，如今这样的设置，让患者少跑路，不出诊室就能完成门诊就诊与检查。

明年产科将实现每月建档300人次

为积极推进非首都功能疏解，北京同仁医院取消崇文门院区产科设置，将产科全面搬移到亦庄院区。原崇文门院区产科门诊每月建档量平均100人次，现将全面疏解至亦庄院区新门诊楼产科，并将于2021年3月实现每月建档量260人次，预计2021年底实现每月建档量300人次。

针对东南部地区孕产妇数量逐年增多、病情多样复杂等特点，亦庄院区新门诊楼产科还增设了孕产妇会诊门诊，产科将联合儿科、内分泌科、营养科、麻醉科等多个科室，对有需求的孕产妇开展会诊。同时，产科将继续完善建立急危重孕产妇救治绿色通道，为孕产妇健康保驾护航。

医疗主体将陆续南移至亦庄院区

据北京同仁医院院长张罗介绍，北京同仁医院亦庄院区扩建项目正式运行也将实现多个预期效果，首先是北京同仁医院核心区功能有效疏解。项目开诊运行后，同仁医院医疗主体将陆续南移至亦庄院区，2021年底前通过科室搬迁和号源引导实现崇文门院区门诊量压减三分之一、未来压减一半以上，床位逐步疏解800张的预期目标，带动1600余名职工南移至亦庄院区。

疏解后，北京同仁医院崇文门院区将主要承担服务中央、国际医疗、创伤救治及科研等功能，同时为周边居民提供医疗服务。

文/本报记者 蒋若静、