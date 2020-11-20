全国医疗联合体典型案例征集展示活动启动

“医联体是医疗资源的组织供给模式，需要通过改革方式或创新手段、网格化布局，集中整合好、中、差不同资源，让每位患者都能享受到优质医疗资源。”11月20日上午，国家卫生健康委医政医管监察专员焦雅辉在由人民网·人民健康举办的“‘医’路同行 ‘联’动未来”全国医疗联合体典型案例征集展示活动启动会上表示。

“医”路同行 “联”动未来全国医疗联合体典型案例征集展示活动启动会现场

为响应《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》有关要求，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，以目前118个城市建设医联体试点为契机，开展“医”路同行 “联”动未来——全国城市医疗联合体建设典型案例宣传活动，助力有序分级诊疗和着力构建优质高效的医疗卫生服务体系建设。

启动会上，焦雅辉表示，供给侧的结构性改革，要进一步加大在城市以城市医疗集团，在农村以县域医共体作为医疗服务组织的最基本单元和最基本模式。分级诊疗制度的推进，是以医联体为抓手，推进分级诊疗制度的建设和落地，是医疗卫生服务资源的存量改革，破解我国医疗资源不平衡不充分发展问题的必由之路。各地高度重视分级诊疗制度建设，不断完善支持政策，推进医疗机构功能定位落实、医联体网格化管理，使分级诊疗制度建设取得明显进展和成效。下一步，国家卫生健康委将持续推进供给侧结构性改革基本思路，大力推进城市医疗集团和县域医共体建设，重点发展市一级三甲医院牵头组建形式多样的医联体，实现各级医院高质量发展。

国家卫生健康委医政医管医疗资源处副处长王莉莉以《分级诊疗制度和医联体建设情况》为题作报告。王莉莉表示，现阶段，整体分级诊疗制度已达到基本完善水平。第一，通过加快推进国家医学中心和区域医疗中心建设，实现区域分开，达到“国家有高峰、区域有高原、省内有高地”；第二，通过“建强”“扶弱”两个层面，推动县医院服务能力提升，加强县医院的综合能力水平提高；第三，以慢性疾病单病种管理为抓手，印发系列技术指南和标准，强化单病种管理，落实上下分开；第四，通过推动日间服务模式，进一步要求三级医院提升运营管理效率，缩短住院日，落实各类医疗机构功能定位，落实急慢分开。

国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员赵琨表示，分级诊疗医联体建设，无论从国家制度层面、政策层面到管理办法以及到立法层面，都被赋予制度、服务层面新的业态，即医疗联合体。城市是紧密的医疗联合体，也是医疗集团，农村是以县域为首的医共体。推进基本医疗服务实行分级诊疗制度，已经提升到法律层面，法律明确提出“因地制宜建立医疗联合体，协同开展医疗服务”。各地情况不一样，构建医疗联合体以及成立医疗集团，展示的外在的东西不一样，但是核心精髓依旧是实现区域分开、上下分开、城乡分开、病种分开。

“党的十八大以来，我国卫生事业取得了长足发展，但癌症预防形势仍十分严峻。对癌症进行早诊早治及规范化治疗至关重要。通过建立医联体，开展对口帮扶等举措，实现优质医疗资源下沉，不断提升基层医院肿瘤防治能力，做好早诊早治的工作是重要途径。”河北医科大学第四医院党委书记单保恩以《依托肿瘤诊疗优势提升区域肿瘤诊疗能力》为题进行分享时说，“河北医科大学第四医院积极响应国家号召，对7家县医院实行对口帮扶。而且根据省内市、县、区医疗机构特色，构建了38家医联体，另外与20家县医院构成协作医院和肿瘤专科联盟，医联体建设取得明显成效。”

浙江大学医院附属邵逸夫医院医疗副院长周道扬说：“医联体建设各地积极探索实践，从改革治理到运行机制等方面入手，取得积极成效。浙江大学医院附属邵逸夫医院创新合作方式，通过城市医院和县级龙头医院形成医联体，县域医联体作为医共体进行复制，建立医学教育医共体，利用互联网，让医院更高效，让医生对基层百姓科普培训更便捷。然而想实现全方面的分级诊疗提升，还需做到两方面，第一，基层医院需有能力承担分级诊疗工作；第二，整个上级单位、医保资金要起调节作用。基层医院能力提升是关键，对于上级医院而言，就是提高诊疗水平，关注疑难病症。”

“医”路同行 “联”动未来全国医疗联合体典型案例征集展示活动正式启动

会上，“‘医’路同行‘联’动未来”全国医联行动正式启动，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉，国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员赵琨，河北医科大学第四医院党委书记单保恩，公益支持单位代表恒瑞樊琳等共同见证这一时刻。

活动最后，来自北京、山西和浙江的专家学者围绕“共探医联体发展模式”进行圆桌讨论，参会的专家学者们从不同角度探讨医联体发展模式、困境和未来方向。山西医科大学第二医院副院长董红霖、浙江大学医学院附属邵逸夫医院医疗副院长周道扬，北京大学肿瘤医院副院长邢沫等专家发言。